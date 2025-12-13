Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη - Οι ώρες που τραβούν χειρόφρενο οι οδηγοί

Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ

Newsbomb

Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη - Οι ώρες που τραβούν χειρόφρενο οι οδηγοί
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στάση εργασίας ανακοίνωσαν για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 από τις 11:00 έως τις 17:00 οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία.

Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

Τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:44ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο διαγωνισμό για κλιματισμό - Στον ΗΣΑΠ το μεγαλύτερο πρόβλημα

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Η επόμενη μέρα μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη και την έκκληση της κυβέρνησης για διάλογο με ανοιχτούς δρόμους - Αυτή είναι η λίστα με τα αιτήματά τους

18:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: «Διπλό» του Άρη στο «Ιβανώφειο» σε σπουδαίο ντέρμπι

18:24ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Ενέδρα σε Αμερικανούς στρατιώτες - Αναφορές για τραυματίες, νεκρός ο δράστης

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποιος «μίλησε» και ανέτρεψε τα δεδομένα - Τα κενά στο παζλ, οι πιέσεις και τα ασφαλή συμπεράσματα της ανακρίτριας

18:04ΚΟΣΜΟΣ

22 χρόνια από το «τέλος» του Σαντάμ Χουσεΐν - Το χρονικό της σύλληψής του σε υπόγειο καταφύγιο

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Απρόσμενη αναγέννηση: Πώς τα εγκαταλελειμμένα διυλιστήρια μετατρέπονται σε καταφύγια άγριας ζωής

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στα ύψη η αγωνία με την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού – «Τον έχουμε χάσει απ’ την Κυριακή», λέει ο πατέρας του

17:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Εκτός αποστολής ο Ροντινέι για το ματς με τον Άρη

17:35LIFESTYLE

Πήραν το στέμμα από τη Μις Φινλανδία επειδή έκανε την...Κινέζα

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη - Οι ώρες που τραβούν χειρόφρενο οι οδηγοί

17:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: «Διπλό» η Καβάλα, νίκη για Νέστο Χρυσούπολης

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινάκης για αγρότες: «Έκκληση για διάλογο, αλλά όχι με κλειστούς δρόμους»

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στο νοσοκομείο ασφαλιστής έπειτα από άγρια επίθεση πρώην παίκτη ριάλιτι

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Εθνικό πάρκο Theodore Roosevelt: Άνοιξε ξανά η ομορφότερη διαδρομή της Βόρειας Ντακότα έπειτα από 6 χρόνια

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος η μαντίλα στα σχολεία της Αυστρίας για κορίτσια κάτω των 14 ετών - Πρόστιμο €800

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: Αν πέσει η Ουκρανία, στο στόχαστρο της Ρωσίας θα βρεθεί η ΕΕ

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Χαοτική υποδοχή του Μέσι στην Ινδία - Βανδαλισμοί και ξύλο εξαγριωμένων θαυμαστών

16:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Εύκολα η Καλαμάτα το Αιγάλεω, ισοπαλία για Ολυμπιακό Β’

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό - Καθυστερήσεις στο ύψος της Καλυφτάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:35ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Η επόμενη μέρα μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη και την έκκληση της κυβέρνησης για διάλογο με ανοιχτούς δρόμους - Αυτή είναι η λίστα με τα αιτήματά τους

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν GFS και του ECMWF - Διπλή κακοκαιρία τα Χριστούγεννα

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποιος «μίλησε» και ανέτρεψε τα δεδομένα - Τα κενά στο παζλ, οι πιέσεις και τα ασφαλή συμπεράσματα της ανακρίτριας

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική φωτογραφία στο γραφείο του Επστάιν: Ημιλιπόθυμο κορίτσι στον καναπέ

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στο νοσοκομείο ασφαλιστής έπειτα από άγρια επίθεση πρώην παίκτη ριάλιτι

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Χαοτική υποδοχή του Μέσι στην Ινδία - Βανδαλισμοί και ξύλο εξαγριωμένων θαυμαστών

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ζητούν εχέγγυα για συνάντηση με Μητσοτάκη - Έγγραφο 7 σημείων

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

15:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Σκληρό καρύδι ο αντικυκλώνας» - Τι προβλέπει για τα Χριστούγεννα

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι δότες σπέρματος έχουν εκατοντάδες παιδιά; Τι συμβαίνει με το «σπέρμα των Βίκινγκ»

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

12:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Νέα Δημοκρατία έχει διαγράψει τον Μύρωνα Χιλετζάκη - Τι είπε η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στην Κρήτη για την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού - Βρέθηκε το όχημά του, αλλά όχι ο ίδιος

17:35LIFESTYLE

Πήραν το στέμμα από τη Μις Φινλανδία επειδή έκανε την...Κινέζα

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «ψυχρή εισβολή» από την Κεντρική Ευρώπη απειλεί τη χώρα - Γιατί κρίνονται όλα στις 20 Δεκεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ