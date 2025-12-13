Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη - Οι ώρες που τραβούν χειρόφρενο οι οδηγοί
Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στάση εργασίας ανακοίνωσαν για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 από τις 11:00 έως τις 17:00 οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία.
Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.
Τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:42 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: Εκτός αποστολής ο Ροντινέι για το ματς με τον Άρη
17:22 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League 2: «Διπλό» η Καβάλα, νίκη για Νέστο Χρυσούπολης
16:21 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League 2: Εύκολα η Καλαμάτα το Αιγάλεω, ισοπαλία για Ολυμπιακό Β’
08:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο
14:34 ∙ LIFESTYLE