ΟΑΣΑ: Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου
Ποιες ώρες θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στάση εργασίας στα Λεωφορεία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 από τις 11:00 έως τις 17:00.
Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 π.μ., ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 18:00.
Κανονικά αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα Λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.
Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.
Με πληροφορίες από athenstransport.com
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τα 10 πιο χαρακτηριστικά πιάτα της κρητικής κουζίνας
23:21 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στο υποβρύχιο «Πιπίνος» ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας
22:51 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Τα highlights της αναμέτρησης του Conference League
22:37 ∙ WHAT THE FACT
Πώς τα τατουάζ επηρεάζουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα - Τι δείχνει διεθνής μελέτη
22:26 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE CHAT: Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 0-0
09:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ