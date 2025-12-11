Μαγνησία: Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο Ρουμάνος διαρρήκτης που τραυμάτισε αστυνομικό στο Δίμηνι

Ο 45χρονος τραυμάτισε τον αστυνομικό αφού του πέταξε μαχαίρια στην προσπάθεια του να αποφύγη τη σύλληψη

Μαγνησία: Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο Ρουμάνος διαρρήκτης που τραυμάτισε αστυνομικό στο Δίμηνι
Βαρύ ποινικό παρελθόν έχει ο 45χρονος από τη Ρουμανία που συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (12/12) επ’ αυτοφώρω να κλέβει σπίτι στο Διμήνι. Ο 45χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικό να κλέβει το σπίτι τον οποίο τραυμάτισε στα χέρια και το πόδι αφού του πέταξε μαχαίρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν ο δράστης έχει εκτίσει και ποινές φυλάκισης.

Ο 45χρονος κατηγορείται για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα, απόπειρα ληστείας, απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, οπλοφορία, οπλοχρησία βία κατά υπαλλήλων και παράνομη επανείσοδο στην χώρα, καθώς το όνομά του είναι καταγεγραμμένο στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α).

Όπως αναφέρει το gegonota.news, o 45χρονος σε σπαστά Ελληνικά ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι δεν σκόπευε να ασκήσει βία και μπήκε στο σπίτι μονάχα για να κλέψει, ωστόσο πάνω στον πανικό του, πέταξε τα μαχαίρια για να αποφύγει να συλληφθεί.

Διέπραξε τουλάχιστον τρεις ακόμη κλοπές

Όπως πρόεκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, ο 45χρονος εξακριβώθηκε ως δράστης τριών ακόμη περιπτώσεων κλοπής το διήμερο 8 και 9 Δεκεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα:

  • πρωινές ώρες της 9-12-2025 στην πόλη του Βόλου, αφού διέρρηξε παράθυρο οικίας, ιδιοκτησίας αλλοδαπού άνδρα, εισήλθε σε αυτή και αφαίρεσε από το εσωτερικό κοσμήματα και το χρηματικό ποσό των -830- ευρώ,
  • μεταμεσονύκτιες ώρες της 8-12-2025 σε περιοχή του Δήμου Βόλου, παραβίασε την κεντρική είσοδο καταστήματος-παντοπωλείου και αφαίρεσε από το εσωτερικό καπνικά προϊόντα, δύο συσκευές φορητών υπολογιστών, δύο κινητά τηλέφωνα, οινοπνευματώδη ποτά, αναψυκτικά και το χρηματικό ποσό των -15- ευρώ,
  • κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (μεταμεσονύκτιες ώρες της 8-12-2025) στην ίδια περιοχή, αφού έθραυσε μέρος του υαλοπίνακα εισόδου Ιερού Ναού, εισήλθε στο εσωτερικό και αφαίρεσε από το παγκάρι το χρηματικό ποσό των -6- ευρώ.

