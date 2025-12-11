Βόλος: Διαρρήκτης πετούσε μαχαίρια σε αστυνομικούς για να μην συλληφθεί

Ο εισαγγελέας υπηρεσίας άσκησε σήμερα κακουργηματικές διώξεις σε βάρος του 55χρονου Ρουμάνου, ο οποίος το απόγευμα της Τρίτης, αφού εισέβαλε σε σπίτι στο Διμήνι στον Βόλο για να κλέψει, τραυμάτισε έναν από τους αστυνομικούς που έσπευσαν να τον συλλάβουν, προκαλώντας του τραύματα στο χέρι και στο πόδι. Στη συνέχεια, πέταξε προς τους αστυνομικούς τέσσερα μαχαίρια που βρήκε στην κουζίνα του σπιτιού.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος του απήγγειλε κατηγορίες για διακεκριμένες κλοπές σε κατ’ εξακολούθηση και επαγγελματική βάση, απόπειρα ληστείας λόγω της βίας που άσκησε για να κρατήσει τα κλοπιμαία, απόπειρα ανθρωποκτονίας σε πολλαπλά επίπεδα, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, άσκηση βίας σε δημόσιους υπαλλήλους και παράνομη είσοδο στη χώρα, καθώς είναι καταγεγραμμένος στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών.

Σύμφωνα με το magnesianews, σε βάρος του 55χρονου εκκρεμούσε απόφαση διοικητικής απέλασης εντός του 2025, με ισχύ πέντε ετών, ενώ ο ίδιος έχει μακρύ ιστορικό κλοπών στην Ελλάδα, για τις οποίες είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινές.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως δεν άσκησε βία στους αστυνομικούς, αλλά πέταξε τα μαχαίρια για να αποφύγει τη σύλληψη.

Ο 55χρονος οδηγήθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα. Μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.