Η Κύπρος από σήμερα στο τιμόνι της ΕΕ - Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες

H Κυπριακή Δημοκρατία είναι πανέτοιμη για την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης από την 1η Ιανουαρίου 2026, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Newsbomb

Η Κύπρος από σήμερα στο τιμόνι της ΕΕ - Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες
ΚΥΠΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Λευκωσία αναλαμβάνει, για δεύτερη φορά, το δύσκολο έργο της προεδρίας της Ε.Ε., με τη διαφορά ότι τώρα η Ευρώπη, αλλά και η γειτονιά της, βρίσκεται σε μια περίοδο κατά την οποία αντιμετωπίζει πολλαπλές κρίσεις. Επίσης, αναλαμβάνει την Προεδρία σε μια κρίσιμη, σε μια καθοριστική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ενωση, τόσο όσον αφορά τις εσωτερικές διεργασίες, τους νομοθετικούς φακέλους με σημαντικότερο το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, το οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ενωσης τα επόμενα επτά χρόνια.

Από τον Ιανουάριο, μία από τις μικρότερες χώρες της Ευρώπης θα έχει την ευθύνη να κατευθύνει τις πολιτικές διαδικασίες για την αντιμετώπιση μερικών από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει η Ε.Ε. εδώ και δεκαετίες.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει προσδιορίσει πως στόχος της κυπριακής προεδρίας είναι η ευρωπαϊκή αυτονομία και μια «Ευρωπαϊκή Ενωση ανοιχτή στον κόσμο».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραδίδει τα ηνία του Συμβουλίου στην Κύπρο την 1η Ιανουαρίου, αναθέτοντας στη μικρή, στρατιωτικά ουδέτερη χώρα το έργο της ηγεσίας διπλωματικών συνομιλιών για φλέγοντα ζητήματα, από την αντίδραση στην επιθετικότητα της Ρωσίας, μέχρι τη στήριξη κρίσιμων βιομηχανιών, τη σύνταξη του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ε.Ε. και τη μεταρρύθμιση σημαντικών τμημάτων του κοινοτικού δικαίου.

Η κλίμακα των προκλήσεων είναι πρωτοφανής, και η ευθύνη πέφτει σε μια από τις μικρότερες χώρες της Ε.Ε., με μεγάλη γεωγραφική απόσταση από τις Βρυξέλλες.

«Πάντα νιώθω συμπόνια για τις μικρές χώρες που αναλαμβάνουν την προεδρία, γιατί απαιτεί τεράστια δουλειά και πολλούς ανθρώπους. Υπάρχουν χώρες όπως το Λουξεμβούργο που το έχουν κάνει πολλές φορές και μπορούν να αφιερώσουν πόρους, αλλά η Κύπρος ιστορικά δεν βρισκόταν σε αυτή τη θέση», δήλωσε στο Politico ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης, που μίλησε ανώνυμα για το πώς εκλαμβάνεται η προεδρία στην Κύπρο στις Βρυξέλλες.

Τους τελευταίους μήνες, η κυπριακή κυβέρνηση και η μόνιμη αντιπροσωπεία της στις Βρυξέλλες εργάζονται εντατικά για να ξεπεράσουν κρίσιμα εμπόδια. Έχουν ενισχύσει το προσωπικό τους και έχουν καθιερώσει καθημερινές απευθείας πτήσεις μεταξύ Λευκωσίας και Βρυξελλών για τη γρηγορότερη μετακίνηση των διπλωματών.

Λίγες εβδομάδες πριν από την επίσημη έναρξη της προεδρίας, η Κύπρος προχώρησε σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης και ανέβαλε την τελετή έναρξης για τις 21 Δεκεμβρίου, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Στις Βρυξέλλες, οι πρεσβευτές προετοιμάζονται για τους επόμενους έξι μήνες. Στο επίκεντρο βρίσκονται κανονισμοί για το πράσινο αυτοκίνητο, η μείωση της γραφειοκρατίας στην τεχνολογία και η διαμόρφωση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ε.Ε. Πρωταρχικό ζήτημα παραμένει η ασφάλεια της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία.

Η Κύπρος είναι μία από τις μόλις τέσσερις χώρες της Ε.Ε. εκτός ΝΑΤΟ.

Η Κύπρος θέλει να χρησιμοποιήσει την εξαμηνιαία προεδρία για να ενισχύσει τη διεθνή της φήμη , δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. «Είμαστε πλήρως ενήμεροι για τις προσδοκίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ε.Ε. Η προεδρία μας δίνει την ευκαιρία να δείξουμε ότι η χώρα μας είναι σταθερή, ανθεκτική και με μία από τις ισχυρότερες οικονομίες της Ευρώπης».

Γεωπολιτική σημασία

Η προηγούμενη κυπριακή προεδρία, το 2012, δεν κατάφερε να ενισχύσει τη διεθνή εικόνα της χώρας, κυρίως λόγω οικονομικών δυσκολιών και της αντιπαράθεσης με τις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Politico. Αυτή τη φορά, όμως, η Λευκωσία θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των Ευρωπαίων εταίρων της.

Τα τελευταία δύο χρόνια η χώρα ενίσχυσε το προσωπικό της στις Βρυξέλλες, αυξάνοντας τον αριθμό από 100 σε περισσότερους από 250 υπαλλήλους, ενώ 15 ακόμη ήρθαν από άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες για να υποστηρίξουν τις εργασίες. Επιπλέον, οι άμεσες πτήσεις μεταξύ Βελγίου και Λευκωσίας διευκολύνουν τις μετακινήσεις των υπουργών και των αξιωματούχων.

Η ανάληψη της προεδρίας σε κρίσιμη περίοδο για την Ε.Ε. αποτελεί καθοριστική στιγμή για την Κύπρο», και μια ευκαιρία να δείξει ότι ξέρει να θέτει προτεραιότητες και να παραμένει συγκεντρωμένη για να επιτύχει αποτελέσματα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διόδια: Αυξήσεις από σήμερα - Οι νέες τιμές σε όλους τους σταθμούς στην Ελλάδα

07:20LIFESTYLE

Ποιες εκπομπές κάνουν ποδαρικό για το 2026 στην τηλεόραση

07:19LIFESTYLE

Βασίλισσα Καμίλα: Αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί σεξουαλική επίθεση σε τρένο όταν ήταν έφηβη

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο κόσμος το 2050: Η «μη προφητεία» για την τεχνητή νοημοσύνη, τα ακραία κλίματα και τα νέα σύνορα

07:16ΚΥΠΡΟΣ

Η Κύπρος από σήμερα στο τιμόνι της ΕΕ - Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποδαρικό με αυξήσεις στα καθαρά εισοδήματα φέρνει το 2026 - Μποναμάς στους μισθούς

07:13ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μετά από χρήση ναρκωτικών - Συνελήφθησαν δύο μαθητές για απόπειρα βιασμού

07:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανατροπή με τον θάνατο των δύο αδερφών στην Ναύπακτο - Ανοίγει ξανά ο φάκελος για να εξεταστεί ως διπλό φονικό

07:09ΚΟΣΜΟΣ

Οι προβλέψεις των FT για τον κόσμο του 2026: Τραμπ, Ουκρανία, Κίνα - Ρομπότ μπάτλερ για 20.000 ευρώ;

07:05ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα 1 Ιανουαρίου 2026 - Δείτε ποιοι γιορτάζουν

07:02LIFESTYLE

Λένα Μαντά: «Το 2025 με λύγισε, αλλά έμαθα να ζω χωρίς τον σύζυγό μου»

06:01LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Στην Θεσσαλονίκη μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη και τον Κωνσταντίνο Αργυρό

05:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Οι 10 ψηφιακές εφαρμογές για δηλώσεις και πληρωμές που έκλεισαν σήμερα

04:01LIFESTYLE

Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Περιμένουν το πρώτο τους παιδί

03:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ: Στα 5 χρόνια η παραγραφή νέων χρεών από το 2026

02:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ο λόγος που καταβάλλονται νωρίτερα

01:16ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Πρωτοχρονιάτικο "μπαμ" με Νανάλι

01:02LIFESTYLE

Χριστίνα Μπόμπα: «Η τελευταία μέρα του 2025 μας βρήκε στον παράδεισο»

00:01ΚΟΣΜΟΣ

Από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Αθήνα: Πώς γιορτάζουν την Πρωτοχρονιά σε όλο τον κόσμο

00:00ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά 2026: Όρθιοι, ενωμένοι και προσηλωμένοι για ένα 2026 που αξίζει στην Ελλάδα μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη ανατροπή από Αρναούτογλου - Από τα χιόνια στους... 18 βαθμούς σε λίγες ώρες

07:05ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα 1 Ιανουαρίου 2026 - Δείτε ποιοι γιορτάζουν

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή με την τραγωδία στη Ρόδο - «Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ»

20:41ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνουν δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας - Πού διακόπτεται η κυκλοφορία

17:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Ναύπακτο: Απανθρακωμένα πλούσια αδέρφια - Άφαντη η οικιακή βοηθός που ήταν στη διαθήκη!

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για δύο 13χρονες: Μίλαγαν με Αιγύπτιους στα social media - Λιπόθυμη από χρήση χασίς η μία!

23:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

07:13ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μετά από χρήση ναρκωτικών - Συνελήφθησαν δύο μαθητές για απόπειρα βιασμού

07:09ΚΟΣΜΟΣ

Οι προβλέψεις των FT για τον κόσμο του 2026: Τραμπ, Ουκρανία, Κίνα - Ρομπότ μπάτλερ για 20.000 ευρώ;

07:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανατροπή με τον θάνατο των δύο αδερφών στην Ναύπακτο - Ανοίγει ξανά ο φάκελος για να εξεταστεί ως διπλό φονικό

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποδαρικό με αυξήσεις στα καθαρά εισοδήματα φέρνει το 2026 - Μποναμάς στους μισθούς

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών - ΕΛ.ΑΣ.: Αν μπορείτε μην γυρίσετε Κυριακή - Οι εναλλακτικές οδοί και η επερχόμενη κακοκαιρία - Χάρτες

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία παραμονή της Πρωτοχρονιάς: Κατέληξε 27χρονη που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Χανίων

20:38ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κρατικό Λαχείο: Τα αποτελέσματα για το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο 2026

13:47LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Χαμηλές πτήσεις στην πρωινή ζώνη – Ποιοι έκαναν τη διαφορά

20:55ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Διακοπές στην Στοκχόλμη με τον Διαμαντή Καραναστάση

14:15LIFESTYLE

Stranger Things: Μήπως χάσαμε τη μεγαλύτερη ανατροπή της 5ης σεζόν;

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

15:27ΕΛΛΑΔΑ

«Διαλύθηκε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης - Τα επόμενα βήματα τους

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του - Δείτε το μαγευτικό βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ