Η Κύπρος από σήμερα στο τιμόνι της ΕΕ - Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες

Η Λευκωσία αναλαμβάνει, για δεύτερη φορά, το δύσκολο έργο της προεδρίας της Ε.Ε., με τη διαφορά ότι τώρα η Ευρώπη, αλλά και η γειτονιά της, βρίσκεται σε μια περίοδο κατά την οποία αντιμετωπίζει πολλαπλές κρίσεις. Επίσης, αναλαμβάνει την Προεδρία σε μια κρίσιμη, σε μια καθοριστική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ενωση, τόσο όσον αφορά τις εσωτερικές διεργασίες, τους νομοθετικούς φακέλους με σημαντικότερο το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, το οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ενωσης τα επόμενα επτά χρόνια.

Από τον Ιανουάριο, μία από τις μικρότερες χώρες της Ευρώπης θα έχει την ευθύνη να κατευθύνει τις πολιτικές διαδικασίες για την αντιμετώπιση μερικών από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει η Ε.Ε. εδώ και δεκαετίες.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει προσδιορίσει πως στόχος της κυπριακής προεδρίας είναι η ευρωπαϊκή αυτονομία και μια «Ευρωπαϊκή Ενωση ανοιχτή στον κόσμο».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραδίδει τα ηνία του Συμβουλίου στην Κύπρο την 1η Ιανουαρίου, αναθέτοντας στη μικρή, στρατιωτικά ουδέτερη χώρα το έργο της ηγεσίας διπλωματικών συνομιλιών για φλέγοντα ζητήματα, από την αντίδραση στην επιθετικότητα της Ρωσίας, μέχρι τη στήριξη κρίσιμων βιομηχανιών, τη σύνταξη του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ε.Ε. και τη μεταρρύθμιση σημαντικών τμημάτων του κοινοτικού δικαίου.

Η κλίμακα των προκλήσεων είναι πρωτοφανής, και η ευθύνη πέφτει σε μια από τις μικρότερες χώρες της Ε.Ε., με μεγάλη γεωγραφική απόσταση από τις Βρυξέλλες.

«Πάντα νιώθω συμπόνια για τις μικρές χώρες που αναλαμβάνουν την προεδρία, γιατί απαιτεί τεράστια δουλειά και πολλούς ανθρώπους. Υπάρχουν χώρες όπως το Λουξεμβούργο που το έχουν κάνει πολλές φορές και μπορούν να αφιερώσουν πόρους, αλλά η Κύπρος ιστορικά δεν βρισκόταν σε αυτή τη θέση», δήλωσε στο Politico ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης, που μίλησε ανώνυμα για το πώς εκλαμβάνεται η προεδρία στην Κύπρο στις Βρυξέλλες.

Τους τελευταίους μήνες, η κυπριακή κυβέρνηση και η μόνιμη αντιπροσωπεία της στις Βρυξέλλες εργάζονται εντατικά για να ξεπεράσουν κρίσιμα εμπόδια. Έχουν ενισχύσει το προσωπικό τους και έχουν καθιερώσει καθημερινές απευθείας πτήσεις μεταξύ Λευκωσίας και Βρυξελλών για τη γρηγορότερη μετακίνηση των διπλωματών.

Λίγες εβδομάδες πριν από την επίσημη έναρξη της προεδρίας, η Κύπρος προχώρησε σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης και ανέβαλε την τελετή έναρξης για τις 21 Δεκεμβρίου, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Στις Βρυξέλλες, οι πρεσβευτές προετοιμάζονται για τους επόμενους έξι μήνες. Στο επίκεντρο βρίσκονται κανονισμοί για το πράσινο αυτοκίνητο, η μείωση της γραφειοκρατίας στην τεχνολογία και η διαμόρφωση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ε.Ε. Πρωταρχικό ζήτημα παραμένει η ασφάλεια της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία.

Η Κύπρος είναι μία από τις μόλις τέσσερις χώρες της Ε.Ε. εκτός ΝΑΤΟ.

Η Κύπρος θέλει να χρησιμοποιήσει την εξαμηνιαία προεδρία για να ενισχύσει τη διεθνή της φήμη , δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. «Είμαστε πλήρως ενήμεροι για τις προσδοκίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ε.Ε. Η προεδρία μας δίνει την ευκαιρία να δείξουμε ότι η χώρα μας είναι σταθερή, ανθεκτική και με μία από τις ισχυρότερες οικονομίες της Ευρώπης».

Γεωπολιτική σημασία

Η προηγούμενη κυπριακή προεδρία, το 2012, δεν κατάφερε να ενισχύσει τη διεθνή εικόνα της χώρας, κυρίως λόγω οικονομικών δυσκολιών και της αντιπαράθεσης με τις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Politico. Αυτή τη φορά, όμως, η Λευκωσία θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των Ευρωπαίων εταίρων της.

Τα τελευταία δύο χρόνια η χώρα ενίσχυσε το προσωπικό της στις Βρυξέλλες, αυξάνοντας τον αριθμό από 100 σε περισσότερους από 250 υπαλλήλους, ενώ 15 ακόμη ήρθαν από άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες για να υποστηρίξουν τις εργασίες. Επιπλέον, οι άμεσες πτήσεις μεταξύ Βελγίου και Λευκωσίας διευκολύνουν τις μετακινήσεις των υπουργών και των αξιωματούχων.

Η ανάληψη της προεδρίας σε κρίσιμη περίοδο για την Ε.Ε. αποτελεί καθοριστική στιγμή για την Κύπρο», και μια ευκαιρία να δείξει ότι ξέρει να θέτει προτεραιότητες και να παραμένει συγκεντρωμένη για να επιτύχει αποτελέσματα.