Τραγωδία στη Γερμανία: Δύο 18χρονοι νεκροί από έκρηξη πυροτεχνημάτων

Τα δύο θανατηφόρα περιστατικά σημειώθηκαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε διαφορετικά σημεία της πόλης, στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας

Δημήτρης Δρίζος

Τραγωδία στη Γερμανία: Δύο 18χρονοι νεκροί από έκρηξη πυροτεχνημάτων
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο 18χρονοι έχασαν τη ζωή τους στη γερμανική πόλη Μπίλεφελτ της Γερμανίας, αφού τραυματίστηκαν σοβαρά στο πρόσωπο κατά τη ρίψη πυροτεχνημάτων, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία τις πρώτες πρωινές ώρες.

Τα δύο θανατηφόρα περιστατικά σημειώθηκαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε διαφορετικά σημεία της πόλης, στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Ο ένας νεαρός σκοτώθηκε ακαριαία στη συνοικία Μπάουμχαϊντε, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε στη συνοικία Μπράκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες και στα δύο περιστατικά και ότι δεν προκύπτει ευθύνη τρίτου προσώπου.

Την ίδια ώρα, στη Ρέντελιχ, κοντά στο Ρόστοκ στη βορειοανατολική Γερμανία, ένας 14χρονος ακρωτηριάστηκε χάνοντας το αριστερό του χέρι μετά από έκρηξη πυροτεχνήματος, σύμφωνα με τις αρχές.

Στο Βερολίνο, πέντε άνθρωποι είχαν διακομιστεί σε νοσοκομεία με τραύματα από πυροτεχνήματα έως τις 22:30 τοπική ώρα, εκ των οποίων οι δύο νοσηλεύονταν σε σοβαρή κατάσταση. Αντίστοιχα, στη Λειψία, μια 16χρονη έχασε το μικρό της δάχτυλο και μέρος του παράμεσου, όταν επιχείρησε να ανάψει αυτοσχέδιο πυροτέχνημα.

Στη Γερμανία, η χρήση πυροτεχνημάτων επιτρέπεται αποκλειστικά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και ανήμερα την Πρωτοχρονιά. Παρ’ όλα αυτά, τα ατυχήματα είναι συχνά και σε ορισμένες περιπτώσεις αποδεικνύονται θανατηφόρα, κυρίως λόγω της χρήσης παράνομων, αυτοσχέδιων πυροτεχνημάτων που περιέχουν ιδιαίτερα ισχυρές εκρηκτικές ύλες.

Υπενθυμίζεται ότι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2025 πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε παρόμοια περιστατικά. Σύμφωνα με ανάλυση της ασφαλιστικής εταιρείας AOK, οι εισαγωγές σε νοσοκομεία λόγω τραυματισμών από πυροτεχνήματα την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 530 την τελευταία δεκαετία, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με μια εργάσιμη ημέρα και υπερτετραπλάσιος σε σχέση με ένα συνηθισμένο σαββατοκύριακο.

Κάθε χρόνο, γιατροί, αστυνομικοί, περιβαλλοντικές οργανώσεις και φιλοζωικές ομάδες επαναφέρουν το αίτημα για καθολική απαγόρευση της πώλησης πυροτεχνημάτων και πυροτεχνικών υλών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:05ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία έχει πλέον τον μεγαλύτερο στρατό της Ευρώπης. Τι θα συμβεί όταν τελειώσει ο πόλεμος;

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτή ήταν η πρώτη κλήση στο 100 για το 2026 – Έγινε 6 δευτερόλεπτα μετά τις 12

08:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Παρίστανε αστυνομικό και λήστεψε 33χρονο σε στάση λεωφορείου – Βίντεο ντοκουμέντο

08:54WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Θεόδωροι: Η στιγμή που ΙΧ χτυπάει στις μπάρες και ανατρέπεται - Νεκρός ο οδηγός

08:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά για το 2026

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις Άλπεις - Νεκροί και τραυματίες από έκρηξη σε μπαρ στο πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Από την Ήπειρο έως τη Λέρο: Τα έθιμα και οι παραδόσεις της Πρωτοχρονιάς

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοχρονιά στον κόσμο: Με πυροτεχνήματα και παγωμένες βουτιές η υποδοχή του 2026

07:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από την ψύξη στην... απόψυξη - Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό μετά τα χιόνια και το κρύο

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Γερμανία: Δύο 18χρονοι νεκροί από έκρηξη πυροτεχνημάτων

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Η συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία είναι έτοιμη κατά 90%, μένει το 10%

07:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το doodle της Google για το 2026 - Η παράδοση 20 ετών που συνεχίζεται έως και σήμερα

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διόδια: Αυξήσεις από σήμερα - Οι νέες τιμές σε όλους τους σταθμούς στην Ελλάδα

07:20LIFESTYLE

Ποιες εκπομπές κάνουν ποδαρικό για το 2026 στην τηλεόραση

07:19LIFESTYLE

Βασίλισσα Καμίλα: Αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί σεξουαλική επίθεση σε τρένο όταν ήταν έφηβη

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο κόσμος το 2050: Η «μη προφητεία» για την τεχνητή νοημοσύνη, τα ακραία κλίματα και τα νέα σύνορα

07:16ΚΥΠΡΟΣ

Η Κύπρος από σήμερα στο τιμόνι της ΕΕ - Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποδαρικό με αυξήσεις στα καθαρά εισοδήματα φέρνει το 2026 - Μποναμάς στους μισθούς

07:13ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μετά από χρήση ναρκωτικών - Συνελήφθησαν δύο μαθητές για απόπειρα βιασμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις Άλπεις - Νεκροί και τραυματίες από έκρηξη σε μπαρ στο πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά

07:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από την ψύξη στην... απόψυξη - Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό μετά τα χιόνια και το κρύο

16:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη ανατροπή από Αρναούτογλου - Από τα χιόνια στους... 18 βαθμούς σε λίγες ώρες

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Θεόδωροι: Η στιγμή που ΙΧ χτυπάει στις μπάρες και ανατρέπεται - Νεκρός ο οδηγός

23:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

07:05ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα 1 Ιανουαρίου 2026 - Δείτε ποιοι γιορτάζουν

07:20LIFESTYLE

Ποιες εκπομπές κάνουν ποδαρικό για το 2026 στην τηλεόραση

20:38ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κρατικό Λαχείο: Τα αποτελέσματα για το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο 2026

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διόδια: Αυξήσεις από σήμερα - Οι νέες τιμές σε όλους τους σταθμούς στην Ελλάδα

07:13ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μετά από χρήση ναρκωτικών - Συνελήφθησαν δύο μαθητές για απόπειρα βιασμού

15:27ΕΛΛΑΔΑ

«Διαλύθηκε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης - Τα επόμενα βήματα τους

07:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανατροπή με τον θάνατο των δύο αδερφών στην Ναύπακτο - Ανοίγει ξανά ο φάκελος για να εξεταστεί ως διπλό φονικό

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία παραμονή της Πρωτοχρονιάς: Κατέληξε 27χρονη που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Χανίων

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

08:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά για το 2026

08:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Παρίστανε αστυνομικό και λήστεψε 33χρονο σε στάση λεωφορείου – Βίντεο ντοκουμέντο

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

12:46LIFESTYLE

86χρονος έσπρωχνε καρότσια σε σούπερ μάρκετ: Η εγγονή του πήρε την κατάσταση στα χέρια της

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοχρονιά στον κόσμο: Με πυροτεχνήματα και παγωμένες βουτιές η υποδοχή του 2026

15:18ΚΟΣΜΟΣ

«Πάρε μαρκαδόρο και σχεδίαζε»: Ο Ζελένσκι δέχεται πως έχασε ουκρανικά εδάφη - Οι περιοχές που δίνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ