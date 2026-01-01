Τραγωδία στη Γερμανία: Δύο 18χρονοι νεκροί από έκρηξη πυροτεχνημάτων

Δύο 18χρονοι έχασαν τη ζωή τους στη γερμανική πόλη Μπίλεφελτ της Γερμανίας, αφού τραυματίστηκαν σοβαρά στο πρόσωπο κατά τη ρίψη πυροτεχνημάτων, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία τις πρώτες πρωινές ώρες.

Τα δύο θανατηφόρα περιστατικά σημειώθηκαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε διαφορετικά σημεία της πόλης, στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Ο ένας νεαρός σκοτώθηκε ακαριαία στη συνοικία Μπάουμχαϊντε, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε στη συνοικία Μπράκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες και στα δύο περιστατικά και ότι δεν προκύπτει ευθύνη τρίτου προσώπου.

Την ίδια ώρα, στη Ρέντελιχ, κοντά στο Ρόστοκ στη βορειοανατολική Γερμανία, ένας 14χρονος ακρωτηριάστηκε χάνοντας το αριστερό του χέρι μετά από έκρηξη πυροτεχνήματος, σύμφωνα με τις αρχές.

Στο Βερολίνο, πέντε άνθρωποι είχαν διακομιστεί σε νοσοκομεία με τραύματα από πυροτεχνήματα έως τις 22:30 τοπική ώρα, εκ των οποίων οι δύο νοσηλεύονταν σε σοβαρή κατάσταση. Αντίστοιχα, στη Λειψία, μια 16χρονη έχασε το μικρό της δάχτυλο και μέρος του παράμεσου, όταν επιχείρησε να ανάψει αυτοσχέδιο πυροτέχνημα.

Στη Γερμανία, η χρήση πυροτεχνημάτων επιτρέπεται αποκλειστικά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και ανήμερα την Πρωτοχρονιά. Παρ’ όλα αυτά, τα ατυχήματα είναι συχνά και σε ορισμένες περιπτώσεις αποδεικνύονται θανατηφόρα, κυρίως λόγω της χρήσης παράνομων, αυτοσχέδιων πυροτεχνημάτων που περιέχουν ιδιαίτερα ισχυρές εκρηκτικές ύλες.

Υπενθυμίζεται ότι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2025 πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε παρόμοια περιστατικά. Σύμφωνα με ανάλυση της ασφαλιστικής εταιρείας AOK, οι εισαγωγές σε νοσοκομεία λόγω τραυματισμών από πυροτεχνήματα την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 530 την τελευταία δεκαετία, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με μια εργάσιμη ημέρα και υπερτετραπλάσιος σε σχέση με ένα συνηθισμένο σαββατοκύριακο.

Κάθε χρόνο, γιατροί, αστυνομικοί, περιβαλλοντικές οργανώσεις και φιλοζωικές ομάδες επαναφέρουν το αίτημα για καθολική απαγόρευση της πώλησης πυροτεχνημάτων και πυροτεχνικών υλών.