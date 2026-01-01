Λένα Μαντά: «Το 2025 με λύγισε, αλλά έμαθα να ζω χωρίς τον σύζυγό μου»

Η Λένα Μαντά αποχαιρέτησε τη νέα χρονιά και στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε την απώλεια του συζύγου της, ο οποίος πέθανε τον Ιούνιο του 2024. Η συγγραφέας εξομολογήθηκε ότι «λύγισε», αλλά τελικά έμαθε να ζει χωρίς εκείνον στο πλευρό της.

Αρχικά, η Λένα Μαντά έγραψε στη δημοσίευση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram: «Το 2024 μου πήρε κάτι τόσο πολύτιμο όσο και το οξυγόνο. Το 2025 με λύγισε αλλά δεν έσπασα… Διδάχθηκα πολλά, κυρίως το να ζω χωρίς εκείνον και όχι μόνο. Πολλά τα χαστούκια της χρονιάς που φεύγει. Με αυτή τη φωτογραφία υποδέχομαι το 2026. Κοιτώντας τη βασιλόπιτα που φέτος έφτιαξα με τον γιο μου».

Νιώθοντας ευλογημένη δεν ξέρει, όπως ανέφερε, τι θα ήθελε να φέρει το νέο έτος. «Πάντα, από παιδί, η αρχή της νέας χρονιάς με φόβιζε, γιατί ήταν το άγνωστο που με τρομοκρατούσε. Και τώρα έτσι νιώθω. Δεν ξέρω ειλικρινά τι να ευχηθώ γιατί δεν ζητάω τίποτα… Έχω ήδη πολλές ευλογίες στη ζωή μου και αχάριστη δεν υπήρξα ποτέ. Μόνο υγεία. Τη δύναμη να παλεύω νομίζω την έχω στα κύτταρά μου. Υγεία και δύναμη λοιπόν για όλο τον κόσμο. Με το βλέμμα στο αύριο, κι ένα μικρό (έστω) χαμόγελο ελπίδας. Καλή χρονιά και…καλότυχο το 2026!», κατέληξε.