Βασίλισσα Καμίλα: Αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί σεξουαλική επίθεση σε τρένο όταν ήταν έφηβη

Λεπτομέρειες για μία σεξουαλική επίθεση που δέχθηκε όταν ήταν έφηβη μέσα σε τρένο αποκάλυψε η βασίλισσα Καμίλα κατά τη διάρκεια αφιερώματος του BBC κατά της έμφυλης βίας

Βασίλισσα Καμίλα: Αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί σεξουαλική επίθεση σε τρένο όταν ήταν έφηβη
Ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος Γ' και η βασίλισσα Καμίλα
AP Photo
Η Βασίλισσα Καμίλα αποκάλυψε σε ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο BBC Radio 4 Today λεπτομέρειες για μια σεξουαλική επίθεση που υπέστη στην εφηβεία της.

Στη δεκαετία του 1960, η έφηβη τότε Καμίλα αντέδρασε όταν ένας άνδρας που καθόταν δίπλα της στο τρένο της επιτέθηκε.

Η βασίλισσα δήλωσε στο BBC ότι ήταν «τόσο θυμωμένη» και «έξαλλη» για την επίθεση - η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά σε ένα βιβλίο νωρίτερα φέτος.

Είπε ότι είχε «ξεχάσει κάπως» τι της είχε συμβεί, αλλά ότι το θάρρος της οικογένειας Χαντ την ώθησε να μιλήσει για την εμπειρία της.

Θυμήθηκε ότι πήγαινε να συναντήσει τη μητέρα της όταν «αυτό το αγόρι – άντρας – μου επιτέθηκε» προσθέτοντας «αντιστάθηκα».

Η σύζυγος και οι δύο κόρες του σχολιαστή αγώνων του BBC, Τζον Χαντ , δολοφονήθηκαν στο σπίτι τους τον Ιούλιο του περασμένου έτους από τον πρώην σύντροφό της Λουίζ, Κάιλ Κλίφορντ, στο σπίτι τους στο Μπάσεϊ του Χερτφορντσάιρ, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Η ειδική μετάδοση συμπίπτει με την τελευταία ημέρα των 16 ημερών ακτιβισμού του ΟΗΕ κατά της έμφυλης βίας.

Το περιστατικό, κατά το οποίο η Καμίλα χτύπησε στα γεννητικά όργανα με παπούτσι τον άνδρα, αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο συγκλονιστικό βιβλίο της Βαλεντίν Λόου με τίτλο «Power and the Palace: The Inside Story of the Monarchy and 10 Downing Street», τον Σεπτέμβριο.

Σε μια συνομιλία με τον Μπόρις Τζόνσον το 2008, φέρεται να του είπε: «Έκανα αυτό που με έμαθε η μητέρα μου. Έβγαλα το παπούτσι μου και τον χτύπησα στα αχαμνά με τη φτέρνα.»

Στη συνέχεια, ανέφερε το περιστατικό στους αστυνομικούς στον σταθμό Paddington και ο άνδρας συνελήφθη, όπως αναφέρθηκε.

Η Καμίλα έχει αγωνιστεί για τα θύματα σεξουαλικής και ενδοοικογενειακής βίας στην ενήλικη ζωή της και στον βασιλικό της ρόλο.

Συμμετέχει τακτικά σε Κέντρα Αναφοράς Σεξουαλικής Επίθεσης (SARCs) συναντώντας προσωπικό και θύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

