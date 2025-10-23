Ιστορική συνάντηση στο Βατικανό: Ο Βρετανός μονάρχης και ο Πάπας προσευχήθηκαν μαζί

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ και ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος Γ΄ στην αυλή του Αγίου Δαμάσου στο Βατικανό έπειτα από επίσημη επίσκεψη και προσευχή στην Καπέλα Σιξτίνα - Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ πραγματοποίησε σήμερα μια πράξη με βαθιά ιστορική και θρησκευτική σημασία, καθώς έγινε ο πρώτος εν ενεργεία Βρετανός μονάρχης που συμμετείχε σε δημόσια προσευχή μαζί με έναν Πάπα μετά το Αγγλικανικό Σχίσμα του 16ου αιώνα.

Η οικουμενική λειτουργία έλαβε χώρα στην εμβληματική Καπέλα Σιξτίνα, όπου χοροστάτησε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄. Αυτή η τελετή, που συνδύασε αρμονικά στοιχεία από τις καθολικές και αγγλικανικές παραδόσεις, αποτελεί μια πρωτοφανή χειρονομία προσέγγισης μεταξύ των δύο Εκκλησιών. Μια τέτοια κίνηση δεν έχει παρατηρηθεί από το 1534, όταν ο βασιλιάς Ερρίκος Η΄ διέρρηξε τις σχέσεις του με τη Ρώμη, γεννώντας τον Αγγλικανισμό.

Η κοινή προσευχή, η οποία κράτησε περίπου 30 λεπτά και ήταν αφιερωμένη στην προστασία του περιβάλλοντος, διοργανώθηκε από τον Πάπα και τον Αρχιεπίσκοπο του Γιορκ.

Λίγο νωρίτερα, ο 76χρονος μονάρχης –ο οποίος φέρει και τον τίτλο του Υπάτου Κυβερνήτη της Εκκλησίας της Αγγλίας– είχε γίνει δεκτός σε ιδιωτική ακρόαση από τον Αμερικανό Πάπα. Αυτή ήταν η πρώτη συνάντησή τους μετά την ενθρόνιση του Λέοντος ΙΔ΄ ως επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας τον περασμένο Μάιο, διαδεχόμενος τον Πάπα Φραγκίσκο.

Ο Κάρολος, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Καμίλα (η οποία είχε το κεφάλι της καλυμμένο με μαύρο πέπλο), συνομίλησε με τον Ποντίφικα στα αγγλικά, σε μια ιδιαίτερα εγκάρδια ατμόσφαιρα. Αντάλλαξαν δώρα, όπως φάνηκε στα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα το Βατικανό.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ και ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος Γ΄ στην Καπέλα Σιξτίνα -Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 AP

Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο εντάσεων για τον Βρετανό μονάρχη, καθώς ο αδελφός του, Πρίγκιπας Άντριου, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο νέων αποκαλύψεων σχετικά με την υπόθεση του καταδικασμένου σεξουαλικού δράστη Τζέφρι Έπστιν.

