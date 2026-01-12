Ο Γεραπετρίτης συνομίλησε με τον Φιντάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε συνομιλία με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν. Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις, τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας