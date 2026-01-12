Ο Γεραπετρίτης συνομίλησε με τον Φιντάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις
Στο επίκεντρο οι διμερείς σχέσεις
Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε συνομιλία με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν. Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις, τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
