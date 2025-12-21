Τουρκία: Φουντώνουν τα σενάρια για αντικατάσταση Φιντάν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν μιλάει σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Άγκυρα, στις 3 Νοεμβρίου 2025.

Στην Άγκυρα αναζωπυρώνονται τα σενάρια για ανασχηματισμό της τουρκικής κυβέρνησης, με σενάρια να θέλουν τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν να απομακρύνεται από τη θέση του και στη θέση του να αναλαμβάνει ο Ιμπραήμ Καλίν. Τα σενάρια περί πιθανής αποπομπής του Φιντάν έχουν πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις τόσο εντός του κυβερνώντος κόμματος AKP όσο και στην αντιπολίτευση, όπως μεταδίδει στην ιστοσελίδα της η τουρκική εφημερίδα Sozcu.

Ο βουλευτής του DEM, Cengiz Çandar, κατηγόρησε τον Φιντάν ότι χρησιμοποιεί «γλώσσα απειλών», λέγοντας πως αυτός ο τρόπος έκφρασης πλήττει τη δημόσια συναίνεση. Σύμφωνα με τον Çandar, οι υπαινιγμοί και οι έμμεσες απειλές του υπουργού Εξωτερικών «πληγώνουν τις καρδιές εκατομμυρίων Κούρδων στην Τουρκία και στη Συρία.

Μετά τις αντιδράσεις αυτές, ακολούθησαν δηλώσεις από στελέχη του κυβερνώντος κόμματος AKP. Ο βουλευτής του AKP από τη Ντιγιαρμπακίρ, Galip Ensarioğlu, χαρακτήρισε την επικριτική ρητορική του Φιντάν ως προσωπική άποψη και τόνισε ότι στο προεδρικό σύστημα της Τουρκίας, η πολιτική αποφασίζεται από τον Πρόεδρο. «Όποιος ενεργεί αντίθετα στη βούληση του Προέδρου είτε παραιτείται είτε απολύεται» είπε.

Ο βουλευτής του AKP Şamil Tayyar αντέδρασε με ξεχωριστή δήλωση στα κοινωνικά δίκτυα, υπερασπιζόμενος τον Φιντάν και απορρίπτοντας τις επικρίσεις. Σύμφωνα με τον Tayyar, οι κατηγορίες εναντίον του υπουργού Εξωτερικών αποτελούν προσπάθειες αποσταθεροποίησης και ανήκουν σε ομάδες που δεν επιθυμούν την εθνική ενότητα. Υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία διαφωνία μεταξύ του προέδρου Ερντογάν και του Φιντάν, και ότι οι προτάσεις του είναι σύμφωνες με τις αποφάσεις τόσο του AKP όσο και του MHP.

Επιπλέον, ο δημοσιογράφος Mustafa Balbay μετέφερε σε ζωντανή τηλεοπτική εμφάνιση ότι υπάρχουν φήμες στα πολιτικά παρασκήνια σύμφωνα με τα οποία ο Ερντογάν σκέφτεται να αντικαταστήσει τον Φιντάν με τον σημερινό πρόεδρο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (MİT), Ιμπραχήμ Καλίν.

