Νέες προκλήσεις Φιντάν: Θέλει λύση-πακέτο στο Αιγαίο, έθεσε θέμα «μειονότητας»

Το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο των δηλώσεων του Χακάν Φιντάν, ο οποίος μίλησε στη Βουλή της Τουρκίας κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Ισχυρίστηκε ότι, η Τουρκία επιθυμεί διάλογο με την Ελλάδα, επαναφέροντας ωστόσο όλες τις τουρκικές διεκδικήσεις στο τραπέζι.

«Εξακολουθούμε να διατηρούμε τη βούλησή μας για την ανάπτυξη μιας θετικής ατζέντας με την Ελλάδα», είπε ο Φιντάν, την ίδια ώρα που ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές θέσεις της Τουρκίας «παραμένουν ακλόνητες». Μιλώντας για το Αιγαίο, ζήτησε εκ νέου «ολιστική προσέγγιση», βάζοντας στο ίδιο πλαίσιο την κυριαρχία νησιών, την αποστρατικοποίηση και όχι μόνο την υφαλοκρηπίδα, όπως υποστηρίζει η ελληνική πλευρά.

Όλα τα θέματα στο τραπέζι

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Άγκυρα «εξετάζει όλες τις διαφορές στο Αιγαίο ως σύνολο», επικαλούμενος το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Όπως είπε στους Τούρκους βουλευτές, το 2026 η Τουρκία θα επιδιώξει νέο κύκλο διαλόγου, όπου «όλα τα ζητήματα θα βρίσκονται στο τραπέζι».

Ανατολική Μεσόγειος και «τουρκική μειονότητα»

Η Άγκυρα επανέφερε επίσης το θέμα της λεγόμενης «τουρκικής μειονότητας», ενώ ο Φιντάν ζήτησε «δίκαιη κατανομή» στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο ίδιο σημείο, έσπευσε να υποστηρίξει ότι οι τουρκικές θέσεις ευθυγραμμίζονται με το διεθνές δίκαιο.

«Εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την άποψη της δίκαιης μοιρασιάς στην Ανατολική Μεσόγειο. Υποστηρίζουμε την εξέταση όλων των διαφορών του Αιγαίου ως ένα σύνολο, να βρεθεί λύση στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας με ουσιαστικό και εποικοδομητικό τρόπο. Το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε να τα δούμε ως μια περιοχή ευημερίας και σταθερότητας», τόνισε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας.

Διαβάστε επίσης