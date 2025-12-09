Άγκυρα: «Έτσι θα ξεκινήσει ο πόλεμος Τουρκίας - Ισραήλ» - Θα μπει «φωτιά στην Ανατολική Μεσόγειο»

Ο Τούρκος αρθογράφος δεν μένει στην αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ - Τουρκίας στη Συρία, αλλά εμπλέκει στην όλη κατάσταση Ελλάδα και Κύπρο

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ως έμμεση απειλή κατά της χώρας τους ερμηνεύουν Τούρκοι αρθρογράφοι και δημοσιολογούντες την δήλωση του Αρχηγού των IDF, αντιστρατήγου Εγιάλ Ζαμίρ, ότι η χώρα του «προετοιμάζεται για έναν πόλεμο-έκπληξη».

Η δήλωση που ήλθε από τη Γάζα, τη στιγμή που συνεχίζονται οι διεργασίες για την υλοποίηση της δεύτερης φάσης της εκεχειρίας με τη Χαμάς, αποτέλεσε αφορμή για διαφόρων ειδών ερμηνείες.

Συναγερμός σε Λίβανο, Συρία και Τουρκία

Ο Ζαμίρ, επισκεπτόμενος την Γάζα, χαρακτήρισε τη Yellow Line - τη γραμμή δηλαδή στην οποία έχουν αποσυρθεί οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ στο πλαίσιο της εκεχειρίας, ως «νέο σύνορο», κάτι που ερμηνεύεται ως μακροπρόθεσμη παρουσία τους σε τμήματα της Λωρίδας.

Εγιάλ Ζαμίρ - IDF

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Eyal Zamir, μιλάει κατά τη διάρκεια της κηδείας του Hadar Goldin, ενός ισραηλινού στρατιώτη που σκοτώθηκε στη Γάζα το 2014 και του οποίου η σορός κρατήθηκε εκεί μέχρι την αποδέσμευσή της την Κυριακή, στο Kfar Saba του Ισραήλ, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025.

EPA Pool Photo

Όμως ήταν η αναφορά του σε «πόλεμο-έκπληξη» που ερμηνεύθηκε ως προειδοποίηση για πιθανή κλιμάκωση συγκρούσεων σε άλλα μέτωπα. Κάτι που θα μπορούσε να σημαίνει περαιτέρω σύγκρουση με την Χεζμπολάχ στο Λίβανο - όπου συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί. Πάντως οι δηλώσεις του προκάλεσαν μεγαλύτερη ένταση στην Τουρκία, η οποία συνεχίζει να υποστηρίζει τις δυνάμεις του Αλ Σαρά στην Συρία, εν' όψει διαφαινόμενης σύγκρουσης με τους Κούρδους του SDF.

Έτσι θα ξεκινήσει ο πόλεμος Τουρκίας - Ισραήλ

Στην Άγκυρα, ο αρθρογράφος και πρώην διευθυντής της φιλοκυβερνητικής Yeni Şafak, Ιμπραήμ Καραγκιούλ, παρουσίασε το σχόλιο του Ζαμίρ ως έμμεση απειλή προς την Τουρκία. Σε ένα μακροσκελές άρθρο, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι σχεδιάζει να προκαλέσει «περιφερειακό πόλεμο» μέσω επιθέσεων στη Συρία, ακόμη και πλήγματος εντός τουρκικού εδάφους, με στόχο να εμπλέξει τις ΗΠΑ και την Ευρώπη σε σύγκρουση με την Άγκυρα.

Το δημοσίευμα του Ιμπραήμ Καραγκιούλ

Γράφει συγκεκριμένα:

Το YPG (Κούρδοι), βασιζόμενο στην υποστήριξη των ΗΠΑ και του Ισραήλ, θα κλείσει την πόρτα σε μια (σ.σ. ειρηνική) λύση. Το Ισραήλ θα κινητοποιήσει ταυτόχρονα τόσο τους Δρούζους όσο και το YPG. Στη συνέχεια, θα επιτεθεί άμεσα στη Συρία και τη Δαμασκό.

Θα ανάψει το φυτίλι για έναν μεγάλο πόλεμο που θα βάλει φωτιά στη Συρία. Ενώ η ισραηλινή αεροπορία θα βομβαρδίζει τη Συρία, οι χερσαίες δυνάμεις της θα προωθηθούν προς τη Δαμασκό. Οι χερσαίες δυνάμεις του YPG θα κινηθούν από τα βορειοανατολικά.

Η Τουρκία θα βρεθεί ξαφνικά εν μέσω πολέμου και θα ξεκινήσει μια μεγάλη επιχείρηση εναντίον του YPG. Αυτό το σενάριο θα σηματοδοτήσει την έναρξη ενός τουρκο-ισραηλινού πολέμου.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, τονίζει ο Τούρκος αρθρογράφος τα γεγονότα θα εξελιχθούν πολύ γρήγορα και ενώ το Ισραήλ θα επιτεθεί στην Τουρκία, γράφει με ... αυτοπεποίθηση ότι η Τουρκία «θα βάλει φωτιά στο Τελ Αβίβ». Ενώ ταυτόχρονα προβλέπει ότι, «η Ανατολική Μεσόγειος θα μετατραπεί σε δακτύλιο φωτιάς». «Θα δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα όπου τα χτυπήματα θα είναι αμέτρητα» συμπληρώνει με ... αυτοπεποίθηση.

Σύμφωνα πάντως με τον Καραγκιούλ, το Ισραήλ σχεδιάζει να σύρει τις ΗΠΑ στον πόλεμο, να τις φέρει αντιμέτωπες με την Τουρκία και να τραβήξει την Ευρώπη πίσω τους. Ως απάντηση σημειώνει ότι σε ένα τέτοιο σενάριο είναι πολύ πιθανό η Τουρκία να θέσει τη Δαμασκό υπό την προστασία της - δηλαδή να την καταλάβει - και να προχωρήσει προς τα σύνορα του Ισραήλ μέσω της Συρίας, φτάνοντας στα υψίπεδα του Γκολάν περνώντας προφανώς «πάνω» από τις κοινότητες των Δρούζων στην περιοχή.

Ελλάδα και Κύπρος «εργαλεία» του Ισραήλ για τους Τούρκους

Ο Τούρκος αρθογράφος δεν μένει στην αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ - Τουρκίας στη Συρία, αλλά εμπλέκει στην όλη κατάσταση Ελλάδα και Κύπρο, επικαλούμενος τις πρόσφατες δηλώσεις Δένδια. Όπως τονίζει «καθώς το Ισραήλ προετοιμάζεται να επιτεθεί στη Συρία και η YPG εγκαταλείπει την ειρήνη για να προετοιμαστεί για πόλεμο, άρχισαν να ακούγονται εξαιρετικά σκληρές δηλώσεις από την Ελλάδα. Οι εξωφρενικές δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Άμυνας Δένδια για τον εξοπλισμό των νησιών με πυραύλους και το κλείσιμο του Αιγαίου στη Τουρκία ήρθαν ακριβώς αυτή τη στιγμή.

.

