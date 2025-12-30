Πληθαίνουν οι ομάδες για μπλόκα στο Viber
Επανακάμπτει το φαινόμενο των ομάδων στο Viber που ειδοποιούν σε πραγματικό χρόνο για ελέγχους της Τροχαίας, παρά τις πρόσφατες παρεμβάσεις των αρχών και τις συλλήψεις διαχειριστών κάποιων ομάδων.
Τους τελευταίους μήνες η ΕΛΑΣ είχε προχωρήσει σε επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη διάλυση ψηφιακών δικτύων που λειτουργούσαν ως «ραντάρ» για οδηγούς, μεταφέροντας πληροφορίες σχετικά με μπλόκα, αλκοτέστ και σημεία ελέγχου.
