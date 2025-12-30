Πληθαίνουν οι ομάδες για μπλόκα στο Viber

Τους τελευταίους μήνες η ΕΛΑΣ είχε προχωρήσει σε επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη διάλυση ψηφιακών δικτύων που λειτουργούσαν ως «ραντάρ» για οδηγούς, μεταφέροντας πληροφορίες σχετικά με μπλόκα, αλκοτέστ και σημεία ελέγχου.

