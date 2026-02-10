Μητσοτάκης με κτηνοτρόφους: «Πρέπει να εκριζώσουμε την ευλογιά μέχρι το Πάσχα»

Η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων ήταν εποικοδομητική και τέθηκαν επί τραπέζης όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο

Newsbomb

Μητσοτάκης με κτηνοτρόφους: «Πρέπει να εκριζώσουμε την ευλογιά μέχρι το Πάσχα»
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου, σε συνέχεια του θεσμικού διαλόγου της κυβέρνησης με παραγωγούς για την επίλυση των ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας και με επίκεντρο τον σχεδιασμό του μέλλοντός του, ώστε να διασφαλιστεί η εξωστρεφής ανάπτυξή του, η πιστοποίηση και ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων, αλλά και η ανθεκτικότητα της ελληνικής παραγωγής.

Κατά την έναρξη της συνάντησης ο πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Καλώς ήρθατε στο Μέγαρο Μαξίμου και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα μας δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε σήμερα αυτή τη συζήτηση με αντικείμενο το παρόν και το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας. Είχαμε αναλάβει αυτή τη δέσμευση ότι θα κάνουμε μία ξεχωριστή συζήτηση για να δούμε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του κτηνοτροφικού τομέα.

Θα ήθελα, καταρχάς, να επαναλάβω ότι από πλευράς κυβέρνησης η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και των προϊόντων που παράγει αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, και για την κυβέρνηση, αλλά, θα έλεγα, και για εμένα προσωπικά.

[384509] ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Νομίζω ότι σκύψαμε πάνω στα προβλήματα του κλάδου και όπως αυτά προέκυψαν μετά και την έξαρση της επιδημίας της ευλογιάς -θα έρθουμε και σε αυτό το θέμα στη συνέχεια- και ανταποκριθήκαμε, πιστεύω, σε δικαιολογημένα αιτήματά σας, με σημαντικότερο την κάλυψη της αναπλήρωσης του εισοδήματος για όσους κτηνοτρόφους - παραγωγούς έχασαν τα ζώα τους.

[384509] ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

«Προτεραιότητά μας η εκρίζωση της ευλογιάς»

Θέλω να ξέρετε ότι όσο κρατάει αυτή η περιπέτεια εμείς θα είμαστε κοντά στην ελληνική κτηνοτροφία, αλλά προφανώς αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά μας -και σε αυτό θέλω να είμαι απολύτως σαφής, θα τοποθετηθούν στη συνέχεια και οι κυρίες και οι κύριοι από πλευράς κυβερνητικού επιτελείου- και το μόνο σχέδιο στο οποίο επιμένουμε είναι η οριστική εκρίζωση της ευλογιάς.

Έχουμε δύο μήνες μπροστά μας μέχρι το Πάσχα για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Όπως έχω ενημερωθεί από το Υπουργείο, τα κρούσματα είναι ήδη εξαιρετικά χαμηλά και πρέπει να επιμείνουμε πάρα πολύ σε αυτή την κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε και την πλήρη δική σας συνεργασία προκειμένου να πετύχουμε αυτόν τον στόχο, ο οποίος είναι εθνικός στόχος για την προστασία συνολικά της ελληνικής κτηνοτροφίας.

[384509] ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Τήρηση μέτρων βιοασφάλειας, αυστηρότατη αστυνόμευση ως προς τις παράνομες μετακινήσεις ζώων, αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου εμβολιασμού, που είναι ένα πρόβλημα το οποίο γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, συμβαίνει.

Όλοι μαζί θα πετύχουμε τον στόχο αυτόν. Και θέλω να τονίσω ότι από πλευράς Υπουργείου και κυβέρνησης δεν υπάρχει άλλο σχέδιο, ούτε υπάρχει plan b, και νομίζω ότι και η συζήτηση για τον εμβολιασμό αυτή τη στιγμή μάλλον αποπροσανατολίζει. Διότι, σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα βιοασφάλειας πρέπει να τηρηθούν -θα τα πουν στη συνέχεια και οι ειδικοί.

Άρα, σε αυτό νομίζω ότι πρέπει να ζητήσω τη συνεργασία όλων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση και να κλείσει ο κύκλος της ευλογιάς με όσο το δυνατόν λιγότερες συνέπειες για την ελληνική κτηνοτροφία.

Ζωικό κεφάλαιο

Από εκεί και πέρα, θέλω να συζητήσουμε και τα ζητήματα τα οποία αφορούν την ανασύσταση των ζωικών κεφαλαίων. Έχουμε μαζί μας και τον κ. Μεγάλου από την Τράπεζα Πειραιώς, διότι πιστεύω ότι θα ακούσετε κάποιες ενδιαφέρουσες ιδέες για το πώς και ο τραπεζικός τομέας μπορεί να βοηθήσει, πέρα από αυτά τα οποία θα ακούσετε για τα σχέδια βελτίωσης και για τη στήριξη με κρατικό και με ευρωπαϊκό χρήμα.

Ο σκοπός μας και το όραμά μας είναι να περάσουμε σε μια νέα εποχή κτηνοτροφίας, με προϊόντα τα οποία θα είναι πιστοποιημένα, ποιοτικά και τα οποία θα μπορούν να έχουν τις τιμές εκείνες τις οποίες πραγματικά αξίζουν. Και αυτό, προφανώς, απαιτεί ένα πλέγμα παρεμβάσεων, σε πολλά επίπεδα, προκειμένου να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο.

[384509] ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Τελειώνοντας, θέλω να θυμίσω στους παρευρισκόμενους ότι πριν από τις εκλογές του 2019 -νομίζω το θυμάσαι και εσύ, Παύλο- είχα αναλάβει μία δέσμευση τότε ότι θα βοηθήσουμε, περιορίζοντας παράνομες ελληνοποιήσεις, για να αυξηθούν συνολικά οι τιμές του γάλακτος. Θυμάστε πού ήταν οι τιμές του γάλακτος τότε, πού είναι σήμερα. Και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα επίτευγμα, γιατί δεν θα μπορούσε η κτηνοτροφία να ήταν ανταγωνιστική με τις τιμές του γάλακτος του 2018 και του 2019.

Έχουν γίνει, λοιπόν, βήματα στη σωστή κατεύθυνση και είμαστε εδώ για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για την άμεση αντιμετώπιση της κρίσης της ευλογιάς και για το τι μπορούμε να κάνουμε μεσομακροπρόθεσμα ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Και κυρίως η νέα γενιά κτηνοτρόφων να μπορέσει να αντιληφθεί ότι στην κτηνοτροφία υπάρχει πραγματικό μέλλον και ότι η ελληνική κτηνοτροφία και τα προϊόντα της θα είναι πάντα ένας κλάδος, είτε μιλάμε για το κρέας είτε μιλάμε για το γάλα είτε μιλάμε για τα τυροκομικά προϊόντα, όπου η χώρα μας μπορεί και πρέπει να είναι παγκοσμίως ανταγωνιστική.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβάνιος στο Newsbomb.gr: Απαραίτητη η αξιολόγηση των υπαλλήλων στο Δημόσιο

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Διεθνής Διαφάνεια: Άνοδος 11 θέσεων για την Ελλάδα στην καταπολέμηση της διαφθοράς

16:09ΕΛΛΑΔΑ

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων προϊόντων βρεφικού γάλακτος

16:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό

16:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Κανονικά ο Ναν, φουλάρει για Φενέρ!

16:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: «Δεν έπρεπε να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν» – Επιμένει για τις αμβλώσεις

16:07ΑΠΟΨΕΙΣ

Πώς η ενεργειακή ένδεια αυξάνει και τη στεγαστική ένδεια - Η νέα Ευρωπαϊκή οδηγία που μπορεί να αφήσει χιλιάδες σπίτια κλειστά

16:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Εξωτερικών για Τουρκία: Ναι στις καλές σχέσεις, απορρίπτουμε τις Navtex

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τζέφρι Επστάιν είναι ζωντανός; Φωτογραφία τον δείχνει να περπατάει στο Ισραήλ

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Επστάιν: O εμιρατιανός δισεκατομμυριούχος πίσω από την υπόθεση του «βίντεο βασανιστηρίων»

15:59ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: «Διπρόσωπος» ο καιρός την Τσικνοπέμπτη – Προσοχή στα διαδοχικά συστήματα που θα επηρεάσουν τη χώρα

15:55LIFESTYLE

Eurovision-εθνικός τελικός: Πώς θα ψηφίσει το κοινό για τον εκπρόσωπο της Ελλάδας

15:52ME TO N & ME TO Σ

Η λίστα Επστάιν είναι η απόδειξη της σαπίλας του πλανήτη!

15:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Την Πέμπτη (12/02) απολογείται ο Ποντένσε για την... ομπρέλα στον αγώνα με την ΑΕΚ

15:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη δήλωση της βουλευτή Καραγεωργοπούλου στο Newsbomb μετά την ανεξαρτητοποίησή της από την «Πλεύση Ελευθερίας»

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνια κατάθεση του σμήναρχου στο Αεροδικείο για την κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

15:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παράδοση 138 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα – Κικίλιας: Ενισχύονται τα μέσα για την ασφάλεια της πατρίδας μας

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος συνελήφθη μέσα στο αεροπλάνο μπροστά στους έκπληκτους επιβάτες ως ύποπτος για οργάνωση κυκλώματος παιδεραστίας

15:26ΕΛΛΑΔΑ

«Σκάψιμο αντί απουσίας» στο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου: Τέσσερις ΕΔΕ σε εξέλιξη εις βάρος της διευθύντριας

15:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιωάννινα: Συνελήφθη ο εισπράκτορας συμμορίας που διέπραττε απάτες με πρόσχημα τροχαία ατυχήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος - Ήταν ο τελευταίος εγγονός του Εθνάρχη και πρώην βουλευτής Χανίων

12:05LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Κατάληψη στο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου για το «σκάψιμο αντί απουσίας»: Να φύγει η διευθύντρια, ζητούν μαθητές

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο μέσα σε αστικό λεωφορείο - Επιβάτες «πιάστηκαν» στα χέρια

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Έβαλε κατά λάθος όπισθεν κα σκότωσε τη μητέρα της – «Ξεψύχησε μέσα σε 3 λεπτά»

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λόγος της ανεξαρτητοποίησης Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Δεν παραδίδει την έδρα της

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η στιγμή που όχημα χτυπάει και «εκτοξεύει» γυναίκα που βγήκε απότομα στον δρόμο - Προσοχή: Σκληρές εικόνες

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Σε κλάματα ξέσπασε ο Τζέικ Πολ για το χρυσό μετάλλιο της μνηστής του, Γιούτα Λίρνταμ - Δείτε βίντεο

11:43LIFESTYLE

Τηλεθέαση: MasterChef και Άγιος Έρωτας κάνουν τη διαφορά – Ποιοι «έπεσαν» στα μονοψήφια

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «επιχειρηματίας της χρονιάς»: Η… αηδιαστική ιδέα που του αποφέρει 4 εκατ. ευρώ τον χρόνο

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ποια είναι η 27χρονη «influencer» του πατινάζ Γιούτα Λίρνταμ που κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο - Από τα παιδικά της χρόνια στον αρραβώνα με τον Τζέικ Πολ

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες στον σταθμό «Αμπελόκηποι»

10:47ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» από τα έγγραφα Έπσταϊν: Ένα 9χρονο κορίτσι ήταν θύμα του καταδικασμένου παιδόφιλου

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: «Ποτέ δεν είχα ακούσει ότι είχε κάποιο πρόβλημα υγείας» – Την Τετάρτη η κηδεία της 35χρονης Ευανθίας που «έσβησε» την ώρα που θήλαζε

16:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: «Δεν έπρεπε να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν» – Επιμένει για τις αμβλώσεις

14:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Έχασα τη γλυκιά μου μαμά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ