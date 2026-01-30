Βόνιτσα: Νεκρά πρόβατα εντοπίστηκαν στον Αμβρακικό κόλπο - Δεύτερη περίπτωση σε μία ημέρα

Μετά τις περιπτώσεις που αποκαλύφθηκαν στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου πριν από λίγες ημέρες, νεκρά πρόβατα εντοπίστηκαν σε άλλη μια προστατευόμενη περιοχή την Παρασκευή (30/01).

Πρόκειται για την θέση Παλιονήσι – περιοχή Γκιόλια όπου νεκρά πρόβατα αποσυντίθενται σε κεντρικό αυλάκι που καταλήγει στον Αμβρακικό κόλπο, σύμφωνα με καταγγελία και σχετικές φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν στο agriniopress.gr.

Εικάζεται πως κτηνοτρόφοι με ζώα που πιθανώς έχουν νοσήσει, προτιμούν να αποσιωπήσουν τα κρούσματα και να πετάξουν τα άρρωστα ζώα, θεωρώντας πως έτσι προστατεύουν τα κοπάδια τους από την ευλογιά ή κάποια άλλη ζωονόσο.

Η πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική, μιας και πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση των κανόνων βιοασφάλειας, που πρώτοι οι παραγωγοί καλούνται να εφαρμόζουν για την εκρίζωση της ευλογιάς.

Πρόκειται για τη δεύτερη περίπτωση εντοπισμού νεκρών προβάτων σήμερα, καθώς περισσότερα από δέκα ζώα εντοπίστηκαν σε προχωρημένη αποσύνθεση το πρωί της Παρασκευής (30/01) στον Αλφειό ποταμό στην Ηλεία.

