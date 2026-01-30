Συναγερμός στον Αλφειό ποταμό: Πάνω από δέκα νεκρά πρόβατα σε προχωρημένη αποσύνθεση

Νεκρά πρόβατα εντοπίστηκαν σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεση στον Αλφειό ποταμό.

Πρόκειται περισσότερα από δέκα ζώα, τα οποία στο σύνολό τους βρίσκονται σε πλήρη αποσύνθεση, κάτι που δείχνει ότι βρίσκονται στο νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα με ότι αυτό συνεπάγεται για την μόλυνση του περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, στο σημείο μεταβαίνουν υπάλληλοι της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, προκειμένου να κάνουν αυτοψία και να εκτιμήσουν σε πρώτη φάση την κατάσταση.

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, θα ακολουθηθεί το σχετικό πρωτόκολλο, που περιλαμβάνει την περισυλλογή των νεκρών ζώων και τη μεταφορά τους σε εγκεκριμένη μονάδα στην Αθήνα για καύση.

