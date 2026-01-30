Σέρρες: 56χρονος κατηγορείται ότι βίασε την 78χρονη κατάκοιτη θεία του

Ένας 56χρονος που κατηγορείται ότι βίασε την 78χρονη κατάκοιτη θεία του χωριό των Σερρών συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης (29/01).

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, ο 56χρονος τη βίαση χθες το μεσημέρι. Η κόρη της 78χρονης που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα ενημέρωσε την Αστυνομία, σύμφωνα με το thestival.gr.

Σε βάρος του 56χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό και κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη. Θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.

