Κακοκαιρία: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης περιοχές στις Σέρρες - Απεγκλωβισμός κτηνοτρόφων

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η έδρα του δήμου Σιντικής, το Σιδηρόκαστρο, καθώς και τα χωριά του ορεινού όγκου, που περιβάλλουν τον ποταμό Κρουσοβίτη μετά τις μεγάλες ποσότητες νερού που παρατηρήθηκαν τις τελευταίες ώρες στις Σέρρες εξαιτίας της κακοκαιρίας

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκτελούνται εργασίες με βαρέα μηχανήματα έργου στην κοιλάδα του Κρουσοβίτη στο Σιδηρόκαστρο ώστε να μην φτάσουν τα νερά σε κατοικημένες περιοχές.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, λόγω των πλημμυρών στην περιοχή ζευγάρι κτηνοτρόφων απεγκλωβίστηκε από την κτηνοτροφική τους μονάδα στην περιοχή Φαιά Πέτρα.

Νωρίτερα σήμερα συγκλήθηκε έκτακτο συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Κλειστό το δημοτικό γυμναστήριο στις Σέρρες

Ο Δήμος Σερρών ενημερώνει τους δημότες ότι, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στην περιοχή, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου «Ιωάννης Τσιντσάρης», για λόγους ασφαλείας.

Η απόφαση λαμβάνεται προληπτικά, στο πλαίσιο του μέτρου περιορισμού των μετακινήσεων των αθλητριών και αθλητών από και προς το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο.

Παράλληλα, ο Δήμος Σερρών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των φαινομένων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά, με προληπτική διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Εξοχών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την προστασία των πολιτών.

Παρακαλούνται οι δημότες να επιδεικνύουν προσοχή, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

