Κακοκαιρία: Διακοπή της κυκλοφορίας στο ρέμα Βάρδα από τα Σπάτα προς το Πικέρμι - Δύο απεγκλωβισμοί

Διεκόπη λίγο πριν από τις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρέμα του Βάρδα από τα Σπάτα προς το Πικέρμι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΕΡΤ το ρέμα Βάρδα έχει υπερχειλίσει, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί για την Αττική από το πρωί περίπου 40 κλήσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Ειδικότερα όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι κλήσεις αφορούν για κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων κυρίως στα νότια προάστια του λεκανοπεδίου.

Απεγκλωβισμός δύο ατόμων

Δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν από όχημα στην περιοχή Πετρέζα στα όρια Πικερμίου και Σπάτων, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σήμερα, με αποτέλεσμα το όχημά τους να παρασυρθεί από τα νερά ρέματος. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, τα δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν και είναι καλά στην υγεία τους, χωρίς να τραυματιστούν. Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

