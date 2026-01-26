Προβλήματα από την κακοκαιρία: Πτώσεις δέντρων, διακοπές ηλεκτροδότησης σε Αττική και Κρήτη

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί, μέχρι στιγμής, συνολικά 26 κλήσεις στο λεκανοπέδιο της Αττικής 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Προβλήματα από την κακοκαιρία: Πτώσεις δέντρων, διακοπές ηλεκτροδότησης σε Αττική και Κρήτη
Στιγμιότυπο από τη δύσκολη μετακίνηση στους δρόμους λόγω της κακοκαιρίας
Χάρης Γκίκας
ΕΛΛΑΔΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, αυξημένους νοτιάδες και κατά τόπους έντονα φαινόμενα να δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις και την καθημερινότητα των πολιτών.

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Προβλήματα ηλεκτροδότησης και φόβος για τα Νότια Προάστια

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί, μέχρι στιγμής, συνολικά 26 κλήσεις, οι οποίες αφορούσαν πτώσεις δέντρων, κοπές για λόγους ασφαλείας και απομακρύνσεις αντικειμένων. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κλείσιμο οδικού δικτύου.

κακοκαιρία

Πορβήματα από την κακοκαιρία σε δρόμους του Χαλανδρίου

Χάρης Γκίκας

Παράλληλα, προβλήματα ηλεκτροδότησης καταγράφονται σε περιοχές της Αττικής, με τη Μάνδρα να παραμένει χωρίς ρεύμα εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

κακοκαιρία

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στο Χαλάνδρι, όπου η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με προβλήματα, καθώς σε αρκετά σημεία έχει συσσωρευτεί μεγάλος όγκος νερού στο οδόστρωμα, δυσχεραίνοντας τη διέλευση και αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων.

κακοκαιρία

Επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στα νότια προάστια. Στη Γλυφάδα, οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκαλούν ήδη πλημμυρικά φαινόμενα, με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια και την κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσκολία. Έντονος είναι ο φόβος επανάληψης παρόμοιων εικόνων με εκείνες της πρόσφατης κακοκαιρίας.

Κακοκαιρία

Πορβήματα από την κακοκαιρία σε δρόμους του Χαλανδρίου

Χάρης Γκίκας

Την ίδια ώρα, προβλήματα καταγράφονται και στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού, όπου φανάρια τέθηκαν εκτός λειτουργίας, δημιουργώντας πρόσθετα προβλήματα στην κυκλοφορία.

φανάρια μεσογείων - κακοκαρία

Κλειστοί δρόμοι στην Κρήτη

Στην Κρήτη, και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, στην περιοχή του Καρτερού, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, δυσχεραίνοντας τη διέλευση οχημάτων και πεζών.

dentro5-full.jpg

Αντίστοιχη εικόνα παρατηρήθηκε και στο κέντρο της πόλης, όπου συνεργεία του Δήμου προχώρησαν σε προληπτικές κοπές δέντρων για την αποφυγή ατυχημάτων.

kakokairia2-full.jpg

Παράλληλα, με απόφαση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φαιστού, κλειστές παραμένουν οι ιρλανδικές διαβάσεις του Γεροπόταμου, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι διαβάσεις θα παραμείνουν κλειστές έως τις μεσημεριανές ώρες της Τρίτης 27 Ιανουαρίου 2026, οπότε και αναμένεται σταδιακή ύφεση των φαινομένων.

«Προσοχή στο δρόμο»

Την ίδια ώρα, η Ελληνική Αστυνομία απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους λόγω της κακοκαιρίας.

Το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται σήμερα Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας και αύριο Τρίτη (27-01-2026) μέχρι το απόγευμα στη νότια - νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

α. στην ανατολική Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το βράδυ της Δευτέρας. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα έως το απόγευμα.

β. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και το πρωί της Τρίτης

γ. στα Δωδεκάνησα σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης

δ. στην Κρήτη σήμερα Δευτέρα έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης

ε. στην Αττική έως και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Δευτέρα.

Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα αργά το απόγευμα.

Ο καιρός σήμερα

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Τα φαινόμενα που κατά τόπους στα δυτικά, τα βόρεια, την Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματά της), το ανατολικό Αιγαίο και την Αττική θα είναι ισχυρά, στα βορειοδυτικά τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν.Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 πιθανώς 9 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς με μικρή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της με εξαίρεση το ανατολικό Αιγαίο. Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 και στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νεφώσεις στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα, οι οποίες από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι πνέουν νοτιοανατολικοί 5 με 7 οι οποίο μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 8 έως 16 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες πρόσκαιρα θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και από τις βράδυ βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 8 και 14 βαθμούς κελσίου

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και πρόσκαιρα στη Θράκη θα είναι ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Από το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα και από τα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 5 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Το βράδυ στα βόρεια τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 17 και στο εσωτερικό της Ηπείρου έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια μέχρι το μεσημέρι. Χιόνια θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά και τα νότια πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματά της) θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Κρήτης.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στις ανατολικές Κυκλάδες πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από νωρίς το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα νότια πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:29ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς από έργα υποδομής στη Λούτσα: «Με κοινή αντίληψη και στενή συνεργασία, ιεραρχούμε

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηχητικό ντοκουμέντο με την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» να ακούγεται από 8 χιλιόμετρα μακριά

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακές εικόνες από τον Βηρό: Η λίμνη των πηγών Λούρου ανέκτησε τα νερά και το χαρακτηριστικό γαλάζιο της

14:19ΚΥΠΡΟΣ

«Είναι πελλοί» - Ο χαρακτηρισμός του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου για για τα άτομα με νοητική αναπηρία προκαλεί αντιδράσεις - Παρέμβαση της ΚΥΣΟΑ

14:13ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Τα highlights του Ελλάδα – Σλοβακία | Η μέρα κι η ώρα με Γαλλία (βίντεο)

14:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δεν αναμένεται νέα επιδείνωση στην Αττική - Νέος κύκλος βροχών από Πέμπτη

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Iσπανία: Οι «άγνωστοι Χ» γύρω από την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία - 9 ερωτήσεις-κλειδιά

13:53ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς να ντύνεστε καλά τον χειμώνα; Ανδρικά σύνολα που συνδυάζουν ζεστασιά και στυλ

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Άλεξ Χόνολντ: Ο άνθρωπος που ανέβηκε στον ουρανοξύστη Taipei 101, δεν μπορεί να νιώσει φόβο

13:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ρέιφ Φάινς: Η «γκάφα» του αποκάλυψε τον Κίλιαν Μέρφι ως νέο Voldemort

13:41ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ελλάδα – Σλοβακία 24-7: Η Εθνική έκανε… προπόνηση στην πρεμιέρα της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα!

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Στον «πάγο» οι ΗΠΑ: 11 οι νεκροί από το πολικό ψύχος που άγγιξε τους - 30°C - Ρεκόρ χιονόπτωσης 121 ετών στο Σέντραλ Παρκ

13:36ΥΓΕΙΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Εξιτήριο για 7 τραυματίες - Στο ΓΝ Λάρισας οι σοροί για ταυτοποίηση

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Τσίπρας για τραγωδία στα Τρίκαλα: «Οι εργαζόμενοι είναι οι δικοί μας άνθρωποι που ξεκίνησαν για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν ποτέ»

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από φούρνος γειτονιάς σε επιχειρηματικό case study - Πώς εκτοξεύτηκε η μπισκοτοβιομηχανία

13:18ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG - Ανείπωτη τραγωδία: Τέσσερις νεκρές, μια αγνοούμενη από την τρομακτική έκρηξη και την πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα από την κακοκαιρία: Πτώσεις δέντρων, διακοπές ηλεκτροδότησης σε Αττική και Κρήτη

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Η «γυναίκα με το ροζ παλτό» που κατέγραψε τη στιγμή της δολοφονίας του Άλεξ Πρέτι

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Βγήκε από την ΜΕΘ η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ

13:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για φωτιά στο εργοστάσιο Βιολάντα: Οι σκέψεις και οι προσευχές μας με τις οικογένειες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

13:18ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG - Ανείπωτη τραγωδία: Τέσσερις νεκρές, μια αγνοούμενη από την τρομακτική έκρηξη και την πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από θαύμα δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα - Με προσωπικό ασφαλείας η χθεσινή βάρδια λόγω της κοπής της πίτας της εταιρείας

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Όλεθρος και απόλυτη καταστροφή στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα – Συγκλονιστικές εικόνες

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Τρίκαλα: Η ανακοίνωση της εταιρείας «Βιολάντα» για την τραγωδία

06:34LIFESTYLE

Eurovision 2026: Στην κορυφή των στοιχημάτων ο Good Job Nicky - Ποιος είναι και γιατί ξεχωρίζει

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Τα αναπάντητα ερωτήματα για την έκρηξη στην «Βιολάντα» - Πώς προκλήθηκε η πύρινη κόλαση

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Βγήκε από την ΜΕΘ η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι καρχαρίες στην Αυστραλία είναι επιθετικοί - Ο ρόλος των... λυμάτων

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από φούρνος γειτονιάς σε επιχειρηματικό case study - Πώς εκτοξεύτηκε η μπισκοτοβιομηχανία

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Λαμβάνουν δείγματα DNA για να ταυτοποιήσουν τις σορούς των νεκρών εργατριών στο εργοστάσιο

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Η «αντεπίθεση» της αμερικανικής καστανιάς - Η φύση δίνει μαθήματα επιβίωσης

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Άλεξ Χόνολντ: Ο άνθρωπος που ανέβηκε στον ουρανοξύστη Taipei 101, δεν μπορεί να νιώσει φόβο

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Μαρουσάκης: Νέα εβδομάδα με διαδοχικές κακοκαιρίες– Βροχές, καταγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

10:50ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα

09:41TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας με τη χαμηλή γη, το καθαρό νερό, τις εικόνες σπάνιας ηρεμίας

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικός πήγε να φάει σε γκουρμέ εστιατόριο και το αποτέλεσμα ήταν ξεκαρδιστικό

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Τέσσερις οι νεκρές από την τρομακτική έκρηξη και την πυρκαγιά στη «Βιολάντα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ