Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα

Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα
ΚΑΙΡΟΣ
Επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με αρ. πρωτ.2/2026 που εκδόθηκε την Κυριακή στις 11.30 π.μ.

Αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται σήμερα Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας και αύριο Τρίτη (27-01-2026) μέχρι το απόγευμα στη νότια - νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

α. στην ανατολική Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το βράδυ της Δευτέρας. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα έως το απόγευμα.

β. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και το πρωί της Τρίτης

γ. στα Δωδεκάνησα σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης

δ. στην Κρήτη σήμερα Δευτέρα έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης

ε. στην Αττική έως και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Δευτέρα.

Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα αργά το απόγευμα.

Ο καιρός σήμερα

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Τα φαινόμενα που κατά τόπους στα δυτικά, τα βόρεια, την Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματά της), το ανατολικό Αιγαίο και την Αττική θα είναι ισχυρά, στα βορειοδυτικά τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 πιθανώς 9 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς με μικρή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της με εξαίρεση το ανατολικό Αιγαίο. Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 και στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νεφώσεις στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα, οι οποίες από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι πνέουν νοτιοανατολικοί 5 με 7 οι οποίο μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 8 έως 16 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες πρόσκαιρα θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και από τις βράδυ βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 8 και 14 βαθμούς κελσίου

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και πρόσκαιρα στη Θράκη θα είναι ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Από το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα και από τα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 5 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Το βράδυ στα βόρεια τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 17 και στο εσωτερικό της Ηπείρου έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια μέχρι το μεσημέρι. Χιόνια θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά και τα νότια πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματά της) θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Κρήτης.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στις ανατολικές Κυκλάδες πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από νωρίς το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα νότια πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

