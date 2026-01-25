Καιρός: Ο γροιλανδο - σκανδιναβικός αντικυκλώνας φέρνει καταιγίδες - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

Από την πλευρά της μεγάλης κλίμακας ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, το σύστημα - κλειδί για τον καιρό που θα επικρατήσει στην περιοχή μας τη νέα εβδομάδα είναι ο γροιλανδο - σκανδιναβικός αντικυκλώνας (υψηλό), ο οποίος με μικρές μετατοπίσεις και μεταβολές στην ένταση και την έκτασή του θα παραμείνει στη συγκεκριμένη περιοχή για διάστημα αρκετών ημερών.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο προσωπικό του ιστολόγιο ο μετεωρολόγος, Γιώργος Ζιακόπουλος, με την εκεί παρουσία του, ευνοείται η κίνηση ατμοσφαιρικών διαταραχών από τη Δ-ΒΔ Ευρώπη προς τη Μεσόγειο, την οποία ανά 2 με 3 ημέρες θα διατρέχουν από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Με αυτό το δεδομένο, στη χώρα μας επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες και το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες.

Πότε και πώς θα επηρεάσει την περιοχή μας η πρώτη από αυτές τις διαταραχές;

Αύριο (Δευτέρα) και θα επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα. Από πλευράς επικινδυνότητας των βροχών, προσοχή χρειάζεται στη Δ. Ελλάδα, την κεντροανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Α. Αιγαίο, τις Κυκλάδες (κυρίως τις ανατολικές και νότιες), την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Στις παραπάνω περιοχές συμπεριλαμβάνεται και η Αττική λόγω των ανοιχτών πληγών από τη προηγούμενη κακοκαιρία και των ιδιαιτεροτήτων της.

Επισημαίνεται ακόμα ότι θα επικρατήσουν ΝΑ άνεμοι με ένταση 7 με 8 και τοπικά στα πελάγη 9 μποφόρ. Τέλος, την Τρίτη, τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν βασικά στην ανατολική και τη νότια νησιωτική Ελλάδα.

Μάλιστα ο κύριο Ζιακόπουλος προχώρησε σε μια σειρά ερωταπαντήσεων:

Μεγάλες περιοχές του Καναδά και των ΗΠΑ επηρεάζονται από αρκτικές αέριες μάζες. Πόσο σπάνιες είναι αυτές οι ψυχρές εισβολές στις συγκεκριμένες περιοχές;

Θα έλεγα όχι και πολύ. Αυτό, γιατί, όπως βλέπετε στον μέσο χάρτη της στάθμης των 500 hPa, ο πολικός κυκλωνικός στρόβιλος, λόγω γεωγραφίας, και άλλων παραγόντων, είναι ασύμμετρος με δύο εμφανέστατες σκάφες χαμηλών υψών προς την ΒΑ Αμερική και τη ΒΑ Ασία.

Μπορούν να παρατηρηθούν στην Ευρώπη αρκτικές εισβολές σαν αυτές που συχνά βιώνει η ΒΑ Αμερική;

Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αποκλειστεί, αλλά οι πιθανότητες να συμβεί είναι λίγες, ακόμα και στις βορειότερες περιοχές της Ευρώπης. Η εξήγηση βασίζεται στα κλιματικά δεδομένα που αποτυπώνονται στον χάρτη. Αναμφίβολα, στα πλαίσια της φυσικής μεταβλητότητας του καιρού και του κλίματος, μετατοπίσεις των συγκεκριμένων σκαφών του χάρτη τόσο κατά τη διεύθυνση βορράς - νότος όσο και κατά τη διεύθυνση ανατολική - δύση παρατηρούνται, αλλά το να εμφανιστεί μια τέτοια σκάφη πάνω από την Ευρώπη συνιστά μεγάλη απόκλιση από τη μέση τιμή (θέση) και ως εκ τούτου έχει λιγότερες πιθανότητες να συμβεί.

Και κάτι ακόμα. Πού οφείλονται οι χρόνο με χρόνο αλλαγές της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στα μεγάλα γεωγραφικά πλάτη;

Η έρευνα έδειξε ότι οι χρόνο με χρόνο αλλαγές που συμβαίνουν στην τροπόσφαιρα των περιοχών με μεγάλα γεωγραφικά πλάτη, διαμορφώνονται από:

(α) την παγοκάλυψη και τη χιονοκάλυψη,

(β) τις αλλαγές στη θερμοκρασία της θάλασσας και

(γ) τις αλλαγές της ισχύος των δυτικών ανέμων (westerlies) που συγκρατούν τον πολικό στρόβιλο με βάση τον κανόνα που λέει ότι όσο ελαττώνεται η διαφορά της θερμοκρασίας μεταξύ του πολικών περιοχών και των περιοχών των μέσων πλατών τόσο εξασθενούν οι δυτικοί άνεμοι.

