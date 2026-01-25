Καιρός: Οι περιοχές που θα χτυπήσει η καταιγίδα - Αναλυτικοί χάρτες του meteo

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τη Δευτέρα 26/01 από τα δυτικά με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, ενώ θα πνέουν τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, τη Δευτέρα 26/01 αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, σταδιακά στην Ανατολική Στερεά, στη Νότια και Ανατολική Πελοπόνησο, στην Εύβοια, στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, από τις προμεσημβρινές ώρες στην Κρήτη, στις Κυκλάδες από το μεσημέρι στις Σποράδες, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάννησα.

Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα και κατά τόπους θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις σε νησιωτικά τμήματα του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν σε περιοχές της Βορειοανατολικής Πελοπονήσου και της Νότιας Αττικής.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Στους παρακάτω χάρτες, παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα ύψη βροχόπτωσης σε δυο χρονικά στιγμιότυπα της Δευτέρας 26/01.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κι ενημερώνει τους πολίτες για τη νέα κακοκαιρία που θα σαρώσει τη χώρα αύριο Δευτέρα (26/1).

Η ΕΜΥ εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες που αναμένεται να πλήξουν το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Οι έντονες βροχοπτώσεις θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι θυελλώδεις άνεμοι. Σήμερα, θα πνέουν ισχυροί νοτιάδες στο Ιόνιο και αύριο το μέτωπο θα μετατοπιστεί προς το Αιγαίο.

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο αναφέρει:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τη Δευτέρα (26-01-2026):