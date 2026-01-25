Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές είναι σε πορτοκαλί συναγερμό

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κι ενημερώνει τους πολίτες για τη νέα κακοκαιρία που θα σαρώσει τη χώρα αύριο Δευτέρα (26/1).

Η ΕΜΥ εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες που αναμένεται να πλήξουν το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Οι έντονες βροχοπτώσεις θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι θυελλώδεις άνεμοι. Σήμερα, θα πνέουν ισχυροί νοτιάδες στο Ιόνιο και αύριο το μέτωπο θα μετατοπιστεί προς το Αιγαίο.

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο αναφέρει:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τη Δευτέρα (26-01-2026):

στη δυτική Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι

στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα

στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις προμεσημβρινές ώρες

στην Αττική από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες

Διαβάστε επίσης