Καιρός: Έντονες βροχές και καταιγίδες στην Αττική - «Καμπανάκι» από Σάκη Αρναούτογλου

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από σήμερα Κυριακή 25 Ιανουαρίου, με ισχυρούς ανέμους και βροχοπτώσεις να πλήττουν αρχικά τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στη συνέχεια το Ιόνιο, σύμφωνα με τον προγνώστη Σάκη Αρναούτογλου.

Μετά από δύο ημέρες ηλιοφάνειας, το σκηνικό του καιρού αλλάζει σημαντικά από αύριο, με το Ιόνιο να δέχεται ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι αναμένεται να φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ σε περιοχές όπως η Κέρκυρα και τα γύρω νησιά. Από τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, οι εντάσεις των ανέμων θα αυξηθούν σε όλη τη χώρα, ενδεχομένως προκαλώντας προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Από το βράδυ της Κυριακής, οι βροχές και οι άνεμοι θα ενταθούν σε όλη τη χώρα, με το κύμα κακοκαιρίας να κάνει την εμφάνισή του ιδιαίτερα στους νομούς Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας και Θάσου, όπως επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου. Το φαινόμενο αυτό θα επηρεάσει και την Αττική, όπου θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, συνοδευόμενες από ισχυρούς ανέμους μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας. Παράλληλα θα καταγραφεί σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Σημαντικά φαινόμενα αναμένονται επίσης στα νότια της Κρήτης και στα νοτιοδυτικά της χώρας, με τις θερμοκρασίες να διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα. Το κύμα κακοκαιρίας, αν και λιγότερο έντονο από το προηγούμενο, θα παραμείνει ισχυρό και θα απαιτεί προσοχή, ιδίως σε θαλάσσιες μετακινήσεις και υπαίθριες δραστηριότητες.

Την Τρίτη 27 και την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί και να παρουσιάσει πιο ήπιες συνθήκες, ενώ την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου προβλέπονται ξανά βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Τρία διαδοχικά συστήματα με πολλές βροχές

Σε ανάρτησή του για την εβδομαδιαία πρόγνωση, ο Θοδωρής Κολυδάς, μετεωρολόγος του STAR επισημαίνει ότι «το ένα σύστημα θα έρχεται πίσω από το άλλο», δημιουργώντας τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας. Όπως αναφέρει, οι βροχές θα είναι πολλές, ενώ οι νοτιάδες θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τη Δευτέρα τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ισχυρά κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο, με αυξημένο κίνδυνο τοπικά έντονων βροχοπτώσεων.

✅Θα διανύσουμε απο βδομάδα έναν καιρό που το ενα συστημα θα έρχεται πίσω από το αλλο σε συνολικά 3 κυματα.

