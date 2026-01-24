Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες το επόμενο 24ωρο - Πού αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα

Με τοπικές βροχές και καταιγίδες θα κυλήσει το σκηνικό του καιρού την Κυριακή (25/1).

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo.gr, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το Ανατολικό Αιγαίο, της Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα αρχίσουν να εκδηλώνονται από το βράδυ στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 10 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 3 έως 14, στη Θράκη από 8 έως 14, στην Ήπειρο από 4 έως 17 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 5 έως 15, στη Στερεά από 6 έως 18 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 6 έως 18-19 βαθμούς, στα Επτάνησα από 13 έως 17, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 9 έως 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 10 έως 17 βαθμούς και στην Κρήτη από 11 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις στα δυτικά 5 με 7 μποφόρ, στα υπόλοιπα 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και στο Θερμαϊκό 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς.

Έκτακτη ανακοίνωση από το Λιμεναρχείου Τήνου

«Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Δελτίο Πρόγνωσης Καιρού που εκδόθηκε το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.), πρόκειται να εκδηλωθούν επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα αύριο, την Κυριακή 25-01-2026, στην ευρύτερη θαλάσσια και παράκτια περιοχή της νήσου Τήνου. Συγκεκριμένα προβλέπονται να αναπτυχθούν νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 μποφόρ ή 6 μποφόρ και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες ελλιμενισμένων σκαφών σε λιμένες και όρμους της θαλάσσιας περιοχής μας:

Να προβούν ΑΜΕΣΑ στην ασφαλή πρόσδεση και στον έλεγχο των σκαφών τους.

Να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για παροχή συνδρομής, εφόσον απαιτηθεί.

Να αποφεύγεται έως την βελτίωση των καιρικών συνθηκών, η δραστηριοποίηση σε θαλάσσιες περιοχές ή εφόσον ήδη έχουν αποπλεύσει να επιστρέψουν εγκαίρως σε ασφαλή λιμένα ή όρμο.

Συνιστάται να αποφεύγεται η άσκοπη μετακίνηση των πολιτών στις λιμενικές εγκαταστάσεις και τους παραλιακούς, γενικά, χώρους για την αποφυγή ατυχημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Αρ. 33 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αριθμ. 20 (Φ.Ε.Κ.1929Β ́/2018), σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη, απαγορεύεται η διενέργεια θαλάσσιων μέσω αναψυχής.

Αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την έγκαιρη ενημέρωση των μελών τους.

Σε περίπτωση ανάγκης οι επικοινωνίες μεταξύ σκαφών και της Υπηρεσίας μας να διενεργούνται στο κανάλι VHF 12 και στα τηλέφωνα 2283022348/22220».

Διαβάστε επίσης