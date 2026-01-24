Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες το επόμενο 24ωρο - Πού αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα

Η πορεία του καιρού τις επόμενες ώρες

Newsbomb

Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες το επόμενο 24ωρο - Πού αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τοπικές βροχές και καταιγίδες θα κυλήσει το σκηνικό του καιρού την Κυριακή (25/1).

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo.gr, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το Ανατολικό Αιγαίο, της Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα αρχίσουν να εκδηλώνονται από το βράδυ στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 10 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 3 έως 14, στη Θράκη από 8 έως 14, στην Ήπειρο από 4 έως 17 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 5 έως 15, στη Στερεά από 6 έως 18 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 6 έως 18-19 βαθμούς, στα Επτάνησα από 13 έως 17, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 9 έως 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 10 έως 17 βαθμούς και στην Κρήτη από 11 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις στα δυτικά 5 με 7 μποφόρ, στα υπόλοιπα 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και στο Θερμαϊκό 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς.

Έκτακτη ανακοίνωση από το Λιμεναρχείου Τήνου

«Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Δελτίο Πρόγνωσης Καιρού που εκδόθηκε το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.), πρόκειται να εκδηλωθούν επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα αύριο, την Κυριακή 25-01-2026, στην ευρύτερη θαλάσσια και παράκτια περιοχή της νήσου Τήνου. Συγκεκριμένα προβλέπονται να αναπτυχθούν νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 μποφόρ ή 6 μποφόρ και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες ελλιμενισμένων σκαφών σε λιμένες και όρμους της θαλάσσιας περιοχής μας:

  • Να προβούν ΑΜΕΣΑ στην ασφαλή πρόσδεση και στον έλεγχο των σκαφών τους.
  • Να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για παροχή συνδρομής, εφόσον απαιτηθεί.
  • Να αποφεύγεται έως την βελτίωση των καιρικών συνθηκών, η δραστηριοποίηση σε θαλάσσιες περιοχές ή εφόσον ήδη έχουν αποπλεύσει να επιστρέψουν εγκαίρως σε ασφαλή λιμένα ή όρμο.

Συνιστάται να αποφεύγεται η άσκοπη μετακίνηση των πολιτών στις λιμενικές εγκαταστάσεις και τους παραλιακούς, γενικά, χώρους για την αποφυγή ατυχημάτων.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Αρ. 33 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αριθμ. 20 (Φ.Ε.Κ.1929Β ́/2018), σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη, απαγορεύεται η διενέργεια θαλάσσιων μέσω αναψυχής.

Αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την έγκαιρη ενημέρωση των μελών τους.
Σε περίπτωση ανάγκης οι επικοινωνίες μεταξύ σκαφών και της Υπηρεσίας μας να διενεργούνται στο κανάλι VHF 12 και στα τηλέφωνα 2283022348/22220».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ: Η επικίνδυνη έξοδος της «Ένωσης» στην Τρίπολη

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν κυριαρχία στις αμερικανικές βάσεις στη Γροιλανδία -Το μοντέλο της Κύπρου

19:04LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Σία Κοσιώνη - Νοσηλεύεται με πνευμονία στη ΜΕΘ

19:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Εκτός ο Καλάμπρια για το Περιστέρι, ταλαιπωρείται από ίωση

19:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: «Διπλό» του Άρη παρά τις 46 βολές του Προμηθέα, παραμονή για Μύκονο

18:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Βόλος 1-0: Ο Ελ Κααμπί έκανε τη δουλειά κι επέστρεψε στην κορυφή!

18:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες το επόμενο 24ωρο - Πού αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα

18:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – Βόλος 1-0 (τελικό): Ο Ελ Κααμπί υπέγραψε τη νίκη!

18:44ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Νέο αιματηρό περιστατικό - Πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων σκότωσαν πολίτη

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο - «Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία»: Η κραυγή απόγνωσης του πατέρα του

18:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ: Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Είναι ζωντανή, εκτιμούν οι Αρχές - Δεν επιβεβαιώνονται τα τελευταία ίχνη - Η κραυγή αγωνίας της μητέρας της

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό επεισόδιο Ιταλίας - Ελβετίας για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά

18:26ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης: Το χιουμοριστικό βίντεο από τη Στύγα Καλαβρύτων - «Αυτό είναι το καφέ, έχει και σόμπα»

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Δημητρακόπουλος για δίκη Τούνη: «Εάν δεχθεί δικαστής αυτά τα γελοία επιχειρήματα, θα φύγω από τη χώρα»

18:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκληρή γλώσσα Βαγγέλη Αλεξανδρή για τη Βασιλική Τσαρούχα

18:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Γεραπετρίτης: Θέματα κυριαρχίας δεν αποτελούν μέρος του διαλόγου μας με την Τουρκία

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ετοιμάζεται για την αμερικανική επίθεση - Ο Χαμενεΐ μεταφέρθηκε σε υπόγειο καταφύγιο

17:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Απέδρασε από τους Ζωσιμάδες ο Ηρακλής, 2-1 τον ΠΑΣ Γιάννινα – Όλα τα αποτελέσματα

17:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντου οπαδών στην προπόνηση της Μπενφίκα του Μουρίνιο και του Παυλίδη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Αναστασία Αθήνη: Ήταν η γυναίκα που είχε χαστουκίσει τη Δήμητρα Λιάνη

18:44ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Νέο αιματηρό περιστατικό - Πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων σκότωσαν πολίτη

18:26ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης: Το χιουμοριστικό βίντεο από τη Στύγα Καλαβρύτων - «Αυτό είναι το καφέ, έχει και σόμπα»

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Δημητρακόπουλος για δίκη Τούνη: «Εάν δεχθεί δικαστής αυτά τα γελοία επιχειρήματα, θα φύγω από τη χώρα»

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος Μεγακυκλώνας πλησιάζει στην Ιταλία - Θα επηρεάσει την Ελλάδα;

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ετοιμάζεται για την αμερικανική επίθεση - Ο Χαμενεΐ μεταφέρθηκε σε υπόγειο καταφύγιο

18:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – Βόλος 1-0 (τελικό): Ο Ελ Κααμπί υπέγραψε τη νίκη!

19:04LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Σία Κοσιώνη - Νοσηλεύεται με πνευμονία στη ΜΕΘ

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Είναι ζωντανή, εκτιμούν οι Αρχές - Δεν επιβεβαιώνονται τα τελευταία ίχνη - Η κραυγή αγωνίας της μητέρας της

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Το τρίτο πρόσωπο κλειδί που λύνει το μυστήριο - Ποια είναι η «Άννα» που μένει στην Αθήνα

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου από 10 ανηλίκους - Του έσπασαν το κόκκαλο κάτω από το μάτι

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο - «Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία»: Η κραυγή απόγνωσης του πατέρα του

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Αν έβλεπα τον 13χρονο να δυσανασχετεί και να μη γελάει δεν θα το έκανα», λέει η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Jacky.O: Η στιγμή που ο δράστης αφήνει τη σακούλα με τη βόμβα στην είσοδο της ντισκοτέκ - Βίντεο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Σε ποιούς λέμε χρόνια πολλά σήμερα

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Νέα μαρτυρία από φίλο του αγνοούμενου γιατρού από τη Γερμανία - «Δεν λάλησε ξαφνικά...»

17:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντου οπαδών στην προπόνηση της Μπενφίκα του Μουρίνιο και του Παυλίδη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ