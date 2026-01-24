Καιρός: Γιατί πλημμύρισε η Γλυφάδα - Η ανάλυση Λαγουβάρδου για τις δύο φάσεις της κακοκαιρίας

Η έντονη κακοκαιρία που έπληξε την Αττική την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 προκάλεσε τον θάνατο μιας γυναίκας και εκτεταμένες καταστροφές, κυρίως στην Άνω Γλυφάδα και τις γύρω περιοχές. Ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος αναλύει τη διφασική εξέλιξη του φαινομένου, βασισμένος στα δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Πρώτη Φάση

Στην αρχική φάση της κακοκαιρίας καταγράφηκε συνεχής βροχή με μέτρια ένταση, χωρίς σημαντική ηλεκτρική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο, η βροχόπτωση ξεκίνησε από το πρωί και συνεχίστηκε μέχρι το απόγευμα, με σημαντικά ύψη βροχής κυρίως στις δυτικές περιοχές του Υμηττού και τη Δυτική Αττική.

Ενδεικτικά, στο σταθμό του Παπάγου, που βρίσκεται στη δυτική περιφερειακή ζώνη του Υμηττού, καταγράφηκαν 100 χιλιοστά βροχής μέσα σε δωδεκάωρο από τις 06:00 έως τις 18:00, ενώ σε άλλους σταθμούς της περιοχής τα ύψη κυμάνθηκαν μεταξύ 60 και 70 χιλιοστών.

Δεύτερη Φάση

Η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά το τρίωρο 18:00–21:00, όταν εκδηλώθηκε η δεύτερη φάση της κακοκαιρίας, με ισχυρές καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Η ατμοσφαιρική αστάθεια ενισχύθηκε, προκαλώντας ακραίες βροχοπτώσεις στο λεκανοπέδιο Αττικής.

Στα νότια προάστια, και ειδικά στη Γλυφάδα, τα ύψη βροχής ήταν ιδιαίτερα υψηλά. Στον σταθμό της Βάρης, που είναι ο κοντινότερος στο δίκτυο μέτρησης προς τη Γλυφάδα, καταγράφηκαν πάνω από 90 χιλιοστά βροχής μέσα στο συγκεκριμένο τρίωρο. Επιπλέον, αναλογικές μετρήσεις στην Άνω Γλυφάδα υποδηλώνουν ότι το ύψος βροχής στην περιοχή ενδεχομένως να ήταν 30-40% μεγαλύτερο από εκείνο της Βάρης.

Παράλληλα, σε άλλες περιοχές όπως ο Παπάγος, καταγράφηκαν επιπλέον 70 χιλιοστά βροχής στη δεύτερη φάση, όμως η ανάλυση των δεδομένων δείχνει καθαρά ότι το φαινόμενο κορυφώθηκε στα νότια προάστια.