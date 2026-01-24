Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

Νέα, διαδοχικά κύματα, κακοκαιριών θα κάνουν την εμφάνισή τους στη χώρα μας, σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη.

Τις επόμενες ημέρες, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από αυξημένη υγρασία, τοπικές ομίχλες, κυρίως τις πρωινές και νυχτερινές ώρες, επικράτηση νοτιάδων, καθώς και θερμοκρασίες υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ισχυροί νοτιάδες και άνοδος θερμοκρασίας και αφρικανική σκόνη

Την Κυριακή οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 7–8 μποφόρ, ενώ τη Δευτέρα τοπικά θα αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ και θα μεταφέρουν αφρικανική σκόνη προς τη χώρα μας.

Η επικράτηση των νοτιάδων θα οδηγήσει σε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, με τιμές που σε περιοχές όπου οι άνεμοι θα λειτουργούν καταβατικά ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Έναρξη περιόδου διαδοχικών κακοκαιριών

Η Κυριακή σηματοδοτεί την έναρξη μιας μακράς περιόδου καιρικής αστάθειας, με διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας να προσεγγίζουν τη χώρα από τα δυτικά με λίγα καιρικά διαλείμματα.

Συγκεκριμένα, ένα βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα, ανοίγοντας τον δρόμο για συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας.

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας

Το πρώτο κύμα θα ξεκινήσει την από το απόγευμα της Κυριακής από τα Ιόνια νησιά και το βράδυ θα επεκταθεί στα βορειοδυτικά, δίνοντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες, και από το ξημέρωμα της Δευτέρας θα κινηθεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας.

Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν η δυτική και βόρεια Ελλάδα κυρίως βορειοανατολική , καθώς και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία φαίνεται να επηρεάζονται από διαδοχικές κακοκαιρίες έως και τις αρχές του επόμενου μήνα.

Τέλος, αναμένονται πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά τμήματα της οροσειράς της Πίνδου.

Τη Δευτέρα, η Αττική θα επηρεαστεί από το πέρασμα του βαρομετρικού χαμηλού, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από τα δυτικά κα νότια προς τα ανατολικά, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζουν την ίδια ραγδαιότητα με την κακοκαιρία που προηγήθηκε.

Βέβαια το σκηνικό θα επανεξεταστεί με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.