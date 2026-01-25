Καιρός: Το νέο κύμα κακοκαιρίας χτυπά - Επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες

Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα Κυριακή, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της Ν. Ζιακοπούλου. Την ίδια ώρα, οι νοτιάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί ελαφρώς ανοδικά.

Η αλλαγή του καιρού θα ξεκινήσει με αυξημένες νεφώσεις. Την Κυριακή αναμένονται λίγες βροχές στα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ από το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν στο Ιόνιο, όπου προβλέπονται και καταιγίδες. Πρόκειται για ένα μοτίβο που συνδέεται με την επικράτηση νοτίων ρευμάτων και τη μεταφορά πιο υγρών αερίων μαζών.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι εντάσεως 6 με 7 μποφόρ σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Στο βόρειο Ιόνιο, κι όμως, οι ριπές θα ενισχυθούν περαιτέρω και σταδιακά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, το μεσημέρι θα κυμανθεί στους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά, στα δυτικά, στο Αιγαίο και στην Κρήτη, ο υδράργυρος θα ανέβει υψηλότερα, φτάνοντας τους 18 έως 20 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένεται αρκετή συννεφιά, με πιθανές ασθενείς και τοπικού χαρακτήρα βροχές. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς. Παρόμοια εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 9 έως 16 βαθμούς.

