Καιρός- Μαρουσάκης: Νέα εβδομάδα με διαδοχικές κακοκαιρίες– Βροχές, καταγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

Χειμερινό και άστατο θα είναι το σκηνικό του καιρού για την νέα εβδομάδα που ξεκίνησε, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η εβδομάδα χαρακτηρίζεται από μία «παρέλαση» κυμάτων κακοκαιρίας που θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες. Οι κακοκαιρίες σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα θα έχουν φυσιολογική εξέλιξη για την εποχή στην οποία βρισκόμαστε, ωστόσο όπως σε κάθε κακοκαιρία θα πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή προκειμένου να αποφύγουμε τυχόν εκπλήξεις.

Ήδη, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας μία ζώνη καταιγίδων πλησιάζει τη χώρα από τα δυτικά. Τα φαινόμενα μέσα στην ημέρα θα επεκταθούν και θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακά θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές.

Η πρόγνωση για σήμερα, Δευτέρα

Αναλυτικά, για σήμερα Δευτέρα, τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά της χώρας και μέσα στη διάρκεια της ημέρας θα επεκταθούν και θα επηρεάσουν με βροχές και καταιγίδες ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από θυελλώδεις νοτιάδες, 7 με 8 μποφόρ στο Ιόνιο και 8-9 στο Αιγαίο, ενώ χιόνια θα πέσουν σε ορεινές περιοχές με ικανοποιητικό υψόμετρο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, μεταξύ 14 και 18 στην ηπειρωτική Ελλάδα και 12 με 15 βαθμούς στα βόρεια.

Στην Αττική αναμένεται αρχικά συννεφιά με βροχές και καταιγίδες σαν σημειώνονται όσο πλησιάζουμε προς το μεσημέρι με τα φαινόμενα να συνεχίζονται σχεδόν καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας και βελτίωση από το βράδυ.

Οι άνεμοι μέσα στην ημέρα αναμένεται να ενισχυθούν και να πνέουν έως 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 15 βαθμούς κελσίου.

Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με βροχές και καταιγίδες, νοτιάδες που θα πνέουν έως 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 10 και 13 βαθμούς κελσίου.

Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως και την Τρίτη που θα περιοριστούν κυρίως στα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα

Με παρόμοιο καιρό αναμένεται να διανύσουμε ολόκληρη την εβδομάδα. Το κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα θα διαρκέσει έως και το απόγευμα τα Τρίτης.

Την Τετάρτη ο καιρός θα εμφανίσει μία μικρή βελτίωση και από Πέμπτη καιρικά φαινόμενα θα σημειωθούν εκ νέου επηρεάζοντας την χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά έως και την Παρασκευή.

Ο καιρός θα εμφανίσει μία μικρή ανάπαυλα το Σάββατο με νέα κακοκαιρία να σημειώνεται από την Κυριακή.

