Καιρός - Κολυδάς: «Συναγερμός» για υψηλά ποσοστά βροχής στην Αττική το επόμενο 24ωρο

«Πορτοκαλί» συναγερμό για νέο κύμα κακοκαιρίας που θα πλήξει την χώρα την Δευτέρα (26/1) σήμανε η ΕΜΥ εκδίδοντας Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού.

Με ανάρτησή του στα social media ο Θοδωρής Κολυδάς έκανε ειδική αναφορά στα ποσοστά βροχής που αναμένεται να καταγραφούν στην Αττική, με βάση τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα, αν διαβάσουμε αυστηρά το ανώτερο άκρο του ensemble (max member) για τη Δευτέρα, τότε η μέγιστη δυνητική 24ωρη βροχόπτωση είναι 30–35 mm / 24ωρο.

Αυτό είναι ακραίο σενάριο (worst-case ENS) ενώ η πιο πιθανή τιμή (median) είναι αισθητά χαμηλότερη, της τάξης των: 15 mm / 24ωρο

Όμως, όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές στην Αθήνα ακόμη και 30 mm σε λίγες ώρες μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Για τον λόγο αυτό άλλωστε εντάσσεται και η Αττική μέσα στο έκτακτο Δελτίο».

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της χώρας μας.

Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή (25-01-2026) στο Ιόνιο και αύριο Δευτέρα (26-01-2026) στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τη Δευτέρα (26-01-2026):

α. στη δυτική Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι

β. στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα

δ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις προμεσημβρινές ώρες

ε. στην Αττική από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

