Κακοκαιρία: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ

Newsbomb

Κακοκαιρία: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, συστάσεις από την Πολιτική Προστασία
INTIME NEWS
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνεδρίασε σήμερα Κυριακή (25/4) η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σύμφωνα με το οποίο ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι προβλέπονται αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:

α) Ισχυρές βροχές θα εκδηλωθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τα φαινόμενα να είναι τοπικά έντονα, αρχικά, στη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες (κυρίως ανατολικές και νότιες), την Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

β) Στην Αττική προβλέπεται να σημειωθούν, από το πρωί μέχρι νωρίς το απόγευμα, τοπικές βροχές και καταιγίδες.

γ) Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα σημειωθούν στο Ιόνιο, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

  • Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
  • Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
  • Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.
  • Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
  • Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
  • Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
  • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

  • Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου
  • Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα
  • Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους
  • Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν
  • Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων
  • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή :

  • Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας
  • Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:47ΥΓΕΙΑ

Ο ιδανικός χρόνος για να χάσετε βάρος και πώς να το διατηρήσετε μακροπρόθεσμα

16:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λευκός καπνός στη ΝΕΑΡ: Απεφεύχθη «στο παρά ένα» η ρήξη ανάμεσα σε Χαρίτση - Σακελλαρίδη

16:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Έξαλλος ο Αταμάν άλλαξε όλη την πεντάδα

16:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει το Υπουργικό - Τα 7 θέματα που είναι επί τάπητος

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Μητέρα δολοφονήθηκε μπροστά στο μωρό της, στη Νίκαια - Συνελήφθη πρώην σύντροφος της μητριάς

16:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς σπάει ρεκόρ στα βρετανικά charts, ξεπερνώντας τους Beatles - «Νιώθω σαν τον Forrest Gump της ποπ»

16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: «Συναγερμός» για υψηλά ποσοστά βροχής στην Αττική το επόμενο 24ωρο

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Γουίτκοφ: Οι συνομιλίες των ΗΠΑ με τον Νετανιάχου για τη Γάζα ήταν θετικές

15:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: Αντιλήφθηκε την απάτη και κάλεσε την Αστυνομία - Χειροπέδες σε «μαϊμού» υπάλληλο ΔΕΔΔΗΕ

15:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Άλεξ Κραλ – Έρχεται στην Αθήνα

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος έπεσε από τον τρίτο όροφο - Μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο

15:39ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 75χρονος από φωτιά στο σπίτι του - Παλαίμαχος διαιτητής το θύμα

15:24ΚΟΣΜΟΣ

«Χειμώνας της οργής» στη Μινεσότα: Γιατί σημειώνονται ταραχές και διαδηλώσεις στην πολιτεία

15:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Θέσεις μάχης» στη Νέα Αριστερά: Ρήξη ή... «δημιουργική ασάφεια»;

15:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Κολοσσός – Ολυμπιακός 85-98: Δύσκολη νίκη στη Ρόδο με… τριπλό Ουόρντ!

15:04ΜΠΑΣΚΕΤ

«Χοντρό» επεισόδιο στο Κολοσσός – Ολυμπιακός: Αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ ο Βεζένκοφ (βίντεο)

15:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο γροιλανδο - σκανδιναβικός αντικυκλώνας φέρνει καταιγίδες - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

14:50LIFESTYLE

Όσκαρ 2026: Τι ενόχλησε τους ψηφοφόρους και άφησαν εκτός την Αριάνα Γκράντε - «Την προστατεύσαμε»

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Ξεσπά η οικογένεια του 37χρονου νεκρού - «Αηδιαστικά ψέματα» ότι κρατούσε όπλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:55ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Τα τελευταία νέα για την υγεία της - Για τρίτη ημέρα στη ΜΕΘ

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Μισός Έλληνας ο Ράμα, σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία

16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: «Συναγερμός» για υψηλά ποσοστά βροχής στην Αττική το επόμενο 24ωρο

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Με εκκλησιαστικούς ύμνους δολοφόνησε τον πατέρα του για να μην ακούγονται οι κραυγές

15:39ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

15:04ΜΠΑΣΚΕΤ

«Χοντρό» επεισόδιο στο Κολοσσός – Ολυμπιακός: Αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ ο Βεζένκοφ (βίντεο)

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 75χρονος από φωτιά στο σπίτι του - Παλαίμαχος διαιτητής το θύμα

16:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Έξαλλος ο Αταμάν άλλαξε όλη την πεντάδα

15:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: Αντιλήφθηκε την απάτη και κάλεσε την Αστυνομία - Χειροπέδες σε «μαϊμού» υπάλληλο ΔΕΔΔΗΕ

00:24ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνια καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό Κόλπο - Κολυμπούσε σε απόσταση αναπνοής

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb.gr για τις Σέρρες: Είχε επιτεθεί σε καθηγήτρια η διευθύντρια που φίμωσε τον μαθητή - Ζητούσαν μεταθέσεις οι καθηγητές

17:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντου οπαδών στην προπόνηση της Μπενφίκα του Μουρίνιο και του Παυλίδη

16:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λευκός καπνός στη ΝΕΑΡ: Απεφεύχθη «στο παρά ένα» η ρήξη ανάμεσα σε Χαρίτση - Σακελλαρίδη

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε νέα κρίση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα φέρει στην Ελλάδα η κατάρρευσή του

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Πάτρα για τον 19χρονο Νίκο και τη 17χρονη Αγγελική που σκοτώθηκαν σε τροχαίο

13:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Με τον νόμο Παρασκευόπουλου αφέθηκε ελεύθερος ο πατροκτόνος - Σκότωσε το 2014 και τη μητέρα του

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Τα τελευταία λόγια του δολοφονημένου πατέρα – «Παιδί μου, μην με σκοτώνεις άλλο, πέθανα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ