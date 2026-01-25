Καιρός: Με έντονα καιρικά φαινόμενα η νέα εβδομάδα - Πότε έρχεται δεύτερο κύμα κακοκαιρίας

Προ τον πυλών είναι το νέο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις επόμενες ώρες. Το πρωί της Κυριακής (25/1) η ΕΜΥ εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, στη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στην Αττική και την Κρήτη.

Σε «κλοιό» κακοκαιρίας η χώρα όλη την εβδομάδα

Σύμφωνα με το Forecast Weather Greece, την Δευτέρα (26/) αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο σύνολο της χώρας. Τα πιο ισχυρά φαινόμενα αναμένονται σε ανατολική Μακεδονία και δυτική Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί μέτριοι στο Ιόνιο, νότιοι ισχυροί στο Αιγαίο.

Την Τρίτη (27/2) αναμένονται σποραδικές βροχές σε Αιγαίο, Θράκη, Πελοπόννησο, ανατολική Μακεδονία. Έντονα φαινόμενα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι ασθενείς, στο Αιγαίο μεταβλητοί μέτριοι.

Αξιόλογες βροχές αναμένεται να σημειωθούν την Τετάρτη (28/1) στη δυτική Ελλάδα, ενώ πιο ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στην Ήπειρο. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν νότιοι μέτριοι, σταδιακά στο Ιόνιο ισχυροί.

Eurokinissi

Σημαντική κακοκαιρία στο μεγαλύτερο τμήμα της Ελλάδας αναμένεται την Πέμπτη (29/1). Τα δυτικά τμήματα θα δεχθούν σημαντικά ύψη βροχής, ενώ καταιγίδες θα απασχολήσουν τη βόρεια Ελλάδα (κυρίως την Θράκη) και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν νοτιοδυτικοί μέτριοι έως ισχυροί.

Αρκετές βροχές αναμένονται την Παρασκευή (30/1) στη δυτική Ελλάδα, ενώ παροδικές βροχές θα σημειωθούν στη Θράκη και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στα Πελάγη θα πνέουν δυτικοί ασθενείς έως μέτριοι.

Το Σάββατο (31/1) αναμένονται παροδικές βροχές στα περισσότερα τμήματα της χώρας. Πιο αξιόλογα τα φαινόμενα θα σημειωθούν σε δυτική Ελλάδα και ανατολικό Αιγαίο, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν βορειοδυτικοί μέτριοι.

Νέα κακοκαιρία θα πλήξει τη χώρα την Κυριακή (1/2) με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Στη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο τα φαινόμενα θα έχουν έντονο χαρακτήρα. Οι άνεμοι στα πελάγη θα στραφούν σε νότιους ενισχυμένους.

Η θερμοκρασία καθ’όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου - Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:

α) Ισχυρές βροχές θα εκδηλωθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τα φαινόμενα να είναι τοπικά έντονα, αρχικά, στη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες (κυρίως ανατολικές και νότιες), την Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

β) Στην Αττική προβλέπεται να σημειωθούν, από το πρωί μέχρι νωρίς το απόγευμα, τοπικές βροχές και καταιγίδες.

γ) Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα σημειωθούν στο Ιόνιο, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή :

Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

