Πώς θα αποζημιωθούν οι πληγέντες από την κακοκαιρία σε Γλυφάδα και Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη

Στο επίκεντρο της σύσκεψης που συγκάλεσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, βρέθηκε η αποκατάσταση των ζημιών και η ταχεία εκκίνηση των διαδικασιών αποζημίωσης μετά την κακοκαιρία που έπληξε την Αττική στις 21 Ιανουαρίου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι δήμαρχοι των πληγεισών περιοχών, καθώς και εκπρόσωποι της Περιφέρειας, με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών.

Ο υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος βρέθηκε επιτόπου σε αυτοψίες στους Δήμους Γλυφάδας και Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης, παρακολουθώντας την πρόοδο των εργασιών και τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στην έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης, συμφωνήθηκε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δράσης, με τις αυτοψίες να πρέπει να ολοκληρωθούν έως τη Δευτέρα και τη συγκέντρωση των φακέλων των πληγέντων να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του μήνα.

Οι δημοτικές αρχές καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους κατοίκους που επλήγησαν, ώστε να προσέλθουν για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως τα έντυπα Ε1 και Ε9, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το δελτίο αυτοψίας. Η ταχύτητα στη διαμόρφωση και αποστολή των φακέλων προς τις υπηρεσίες Κρατικής Αρωγής κρίνεται καθοριστική για την εκταμίευση των αποζημιώσεων που αφορούν την αποκατάσταση της οικοσκευής και την κάλυψη βασικών αναγκών.

Σε επόμενο στάδιο, θα ξεκινήσει η διαδικασία αποζημίωσης των επιχειρήσεων που επλήγησαν, σε συνεργασία με την Περιφέρεια. Η ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οριοθέτηση των πληγεισών ζωνών και την ενεργοποίηση επιπρόσθετων μέτρων στήριξης.

Σε ό,τι αφορά τα έργα υποδομών, ο κ. Κατσαφάδος, ως Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής (ΚΕΚΑ), αναμένεται να συγκαλέσει συνεδρίαση στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Στη συνεδρίαση αυτή θα εξεταστούν τα αιτήματα των Δήμων και της Περιφέρειας για έργα αποκατάστασης, με την ΚΕΚΑ να επικεντρώνεται αποκλειστικά σε παρεμβάσεις που αφορούν τις συνέπειες φυσικών καταστροφών.