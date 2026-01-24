Πώς θα αποζημιωθούν οι πληγέντες από την κακοκαιρία σε Γλυφάδα και Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη

Ο υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος βρέθηκε επιτόπου σε αυτοψίες στους Δήμους Γλυφάδας και Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης, παρακολουθώντας την πρόοδο των εργασιών και τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών

Δημήτρης Δρίζος

Πώς θα αποζημιωθούν οι πληγέντες από την κακοκαιρία σε Γλυφάδα και Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο επίκεντρο της σύσκεψης που συγκάλεσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, βρέθηκε η αποκατάσταση των ζημιών και η ταχεία εκκίνηση των διαδικασιών αποζημίωσης μετά την κακοκαιρία που έπληξε την Αττική στις 21 Ιανουαρίου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι δήμαρχοι των πληγεισών περιοχών, καθώς και εκπρόσωποι της Περιφέρειας, με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών.

Ο υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος βρέθηκε επιτόπου σε αυτοψίες στους Δήμους Γλυφάδας και Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης, παρακολουθώντας την πρόοδο των εργασιών και τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στην έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης, συμφωνήθηκε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δράσης, με τις αυτοψίες να πρέπει να ολοκληρωθούν έως τη Δευτέρα και τη συγκέντρωση των φακέλων των πληγέντων να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του μήνα.

Οι δημοτικές αρχές καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους κατοίκους που επλήγησαν, ώστε να προσέλθουν για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως τα έντυπα Ε1 και Ε9, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το δελτίο αυτοψίας. Η ταχύτητα στη διαμόρφωση και αποστολή των φακέλων προς τις υπηρεσίες Κρατικής Αρωγής κρίνεται καθοριστική για την εκταμίευση των αποζημιώσεων που αφορούν την αποκατάσταση της οικοσκευής και την κάλυψη βασικών αναγκών.

Σε επόμενο στάδιο, θα ξεκινήσει η διαδικασία αποζημίωσης των επιχειρήσεων που επλήγησαν, σε συνεργασία με την Περιφέρεια. Η ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οριοθέτηση των πληγεισών ζωνών και την ενεργοποίηση επιπρόσθετων μέτρων στήριξης.

Σε ό,τι αφορά τα έργα υποδομών, ο κ. Κατσαφάδος, ως Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής (ΚΕΚΑ), αναμένεται να συγκαλέσει συνεδρίαση στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Στη συνεδρίαση αυτή θα εξεταστούν τα αιτήματα των Δήμων και της Περιφέρειας για έργα αποκατάστασης, με την ΚΕΚΑ να επικεντρώνεται αποκλειστικά σε παρεμβάσεις που αφορούν τις συνέπειες φυσικών καταστροφών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε προαύλιο σχολείου τα ξημερώματα

10:05ΥΓΕΙΑ

Βασιλακόπουλος στο Newsbomb.gr: «Κανείς δεν είναι ασφαλής με τη γρίπη»

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 27 τραυματίες από ρωσική επίθεση σε Κίεβο και Χάρκοβο - Βίντεο

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Πάταξη της εισιτηριοδιαφυγής στα Μέσα Μεταφοράς: Νέα πρόστιμα και ιδιώτες ελεγκτές στα σκαριά

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί πλημμύρισε η Γλυφάδα - Η ανάλυση Λαγουβάρδου για τις δύο φάσεις της κακοκαιρίας

09:57ΚΟΣΜΟΣ

«Προ των πυλών» πρωτοφανής χειμερινή καταιγίδα στις Ηνωμένες Πολιτείες με θερμοκρασίες μέχρι και –48℃: Οι 12 πόλεις που θα «χτυπήσει»

09:50ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Πήραν τη ματσάρα στο Μπρούκλιν οι Σέλτικς μετά από δύο παρατάσεις - Αποτελέσματα και highlights

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνας: Μαθητές από το ΓΕΛ έσωσαν δύο ηλικιωμένους από φλεγόμενο διαμέρισμα

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Ανάρτηση του Λευκού Οίκου δείχνει τον Τραμπ με πιγκουίνο στη Γροιλανδία - «Δεν ζουν στο βόρειο ημισφαίριο»

09:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπακς: «Πάγωσαν» με Αντετοκούνμπο - Μένει εκτός για 1,5 μήνα

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης για «Καποδίστρια»: «Απορώ πραγματικά πώς γίνεται να μην αρέσει σε κάποιους»

09:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα αποζημιωθούν οι πληγέντες από την κακοκαιρία σε Γλυφάδα και Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία δεν το συζητά και επιμένει στη «φόρμουλα του Άνκορατζ»: «Θέλουμε τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς»

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη ιστορία του Φινλανδού στρατιώτη που πήρε 30 χάπια μεθαμφεταμίνης για να ξεφύγει από τους Σοβιετικούς το 1944

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Το τρίτο πρόσωπο κλειδί που λύνει το μυστήριο - Ποια είναι η «Άννα» που μένει στην Αθήνα

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά τα μαγαζιά την Κυριακή λόγω χειμερινών εκπτώσεων - Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

09:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Σλάγκερ» και «Διπλό» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Σε διαβούλευση για το 2026 - Στόχος τα 950 ευρώ το 2027

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Οι γονείς της «κοπέλας με το κράνος» σπάνε τη σιωπή τους - Δεν έπρεπε να εργάζεται στο μπαρ εκείνο το βράδυ

09:01ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: «Συναγερμός» στους Μπακς - Νέα ήττα από τους μισούς Νάγκετς και πρόβλημα με Αντετοκούνμπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Σε ποιούς λέμε χρόνια πολλά σήμερα

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Νέα μαρτυρία από φίλο του αγνοούμενου γιατρού από τη Γερμανία - «Δεν λάλησε ξαφνικά...»

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Το τρίτο πρόσωπο κλειδί που λύνει το μυστήριο - Ποια είναι η «Άννα» που μένει στην Αθήνα

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έζησε στη Βόρεια Κορέα για δύο χρόνια αποκαλύπτει ανατριχιαστικούς «άγραφους κανόνες» που πρέπει να τηρείς για να επιβιώσεις

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος Μεγακυκλώνας πλησιάζει στην Ιταλία - Θα επηρεάσει την Ελλάδα;

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη ιστορία του Φινλανδού στρατιώτη που πήρε 30 χάπια μεθαμφεταμίνης για να ξεφύγει από τους Σοβιετικούς το 1944

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Στον πάγο 150 εκατομμύρια Αμερικανοί: Θερμοκρασίες έως -46 βαθμούς, ματαιώσεις πτήσεων, άδειασαν τα σούπερ μάρκετ

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Αυστραλία: Κατέληξε ο 12χρονος μετά από επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Οι γονείς της «κοπέλας με το κράνος» σπάνε τη σιωπή τους - Δεν έπρεπε να εργάζεται στο μπαρ εκείνο το βράδυ

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πότε πέφτει - Όλες οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Ανάρτηση του Λευκού Οίκου δείχνει τον Τραμπ με πιγκουίνο στη Γροιλανδία - «Δεν ζουν στο βόρειο ημισφαίριο»

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Φάρμακα για απώλεια βάρους: «Ψαλιδίζουν» σημαντικά το κόστος των αεροπορικών εταιρειών - Στα 580 εκατ. υπολογίζεται το ετήσιο κέρδος

09:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπακς: «Πάγωσαν» με Αντετοκούνμπο - Μένει εκτός για 1,5 μήνα

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο χειμώνας επιστρέφει - Νέα 48ωρη κακοκαιρία, πότε ξεκινάει

16:50ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Στην αρχή πίστευα κι εγώ πως καταρρίφθηκε το ελικόπτερο: Ο Ναύαρχος Αποστολάκης στο Newsbomb

14:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Πότε φορολογούνται τα χρήματα που λαμβάνουμε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ