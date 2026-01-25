Καιρός: «Red Code» για Βόρεια Ελλάδα -Ποιες περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό -Στο στόχαστρο κι Αττική

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας από τη Δευτέρα (26/1), σύμφωνα με το δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η ΕΜΥ την Κυριακή (25/1).

Το καιρικό σύστημα θα συνοδευτεί από έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και ισχυρούς έως θυελλώδεις νοτίους ανέμους, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο της επικράτειας.

Τα φαινόμενα κάνουν την εμφάνισή τους ήδη από το βράδυ της Κυριακής στο Ιόνιο και τη Δευτέρα θα εξαπλωθούν στο Αιγαίο, φέρνοντας πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.

Παρότι το νέο χαμηλό βαρομετρικό δεν αναμένεται τόσο έντονο όσο το προηγούμενο, οι Αρχές εφιστούν την προσοχή λόγω της επικινδυνότητας των φαινομένων.

Σε «κόκκινο συναγερμό» 6 περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» θα είναι τη Δευτέρα η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης και Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λόγω της επιδείνωσης του καιρού.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εθεσε για αύριο σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code τις παραπάνω περιφερειακές ενότητες, μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού, που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π), αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Οι περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν η Δυτική Ελλάδα, η Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, το Αιγαίο, η Κρήτη και η Αττική. Στη δυτική χώρα οι ισχυρές βροχές θα διατηρηθούν έως το μεσημέρι, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τις πρωινές ώρες.

Στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη η επιδείνωση αναμένεται πριν από το μεσημέρι, ενώ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα η κακοκαιρία θα κάνει την εμφάνισή της από νωρίς το απόγευμα. Στην Κρήτη, οι πιο έντονες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα.

Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται συννεφιασμένος καιρός από τις πρωινές ώρες με ισχυρές βροχές έως το μεσημέρι.

Όπως επισήμανε η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου στην ΕΡΤ, η περιοχή θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω των ζημιών που έχουν υποστεί οι υποδομές από προηγούμενα καιρικά φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους 3 έως 5 μποφόρ.

Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και καταιγίδες, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται επίσης από 9 έως 15 βαθμούς και τους ανέμους στον Θερμαϊκό να φτάνουν τα 5 μποφόρ.

Θυελλώδεις άνεμοι και εξέλιξη των φαινομένων

Οι ισχυροί νότιοι άνεμοι θα αποτελέσουν βασικό χαρακτηριστικό της επιδείνωσης. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, τη Δευτέρα (26/1), οι ριπές ενδέχεται να αγγίξουν τα 9 μποφόρ έως το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές, οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί και νοτιοδυτικοί, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και τοπικά στα νότια έως 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι και μετά, στην Αττική ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, χωρίς ωστόσο να αίρεται η ανάγκη επαγρύπνησης.

Την Τρίτη (27/1), αναμένεται πρόσκαιρη βελτίωση στις περισσότερες περιοχές, με μεμονωμένες καταιγίδες να επιμένουν κυρίως στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ωστόσο, από το βράδυ της Τετάρτης (28/1) προβλέπεται νέα επιδείνωση από τα δυτικά, με βροχές και καταιγίδες. Συνολικά, η εβδομάδα θα χαρακτηρίζεται από διαδοχικά καιρικά συστήματα, με έντονα αλλά όχι ακραία φαινόμενα.

Θερμοκρασίες ανά περιοχή

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει διακυμάνσεις. Στη δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 3 έως 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 10 έως 15 βαθμούς. Στην Ήπειρο ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 17 βαθμούς, ενώ σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς.

Στην Πελοπόννησο οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 6 έως 14 βαθμούς, ενώ στα Επτάνησα και την Κρήτη θα επικρατήσουν ηπιότερες συνθήκες με μέγιστες τιμές έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Αιγαίου, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν γενικά μεταξύ 12 και 15 βαθμών, ανάλογα με την ένταση των φαινομένων.

