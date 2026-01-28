Σέρρες: Την Πέμπτη απολογείται ο 58χρονος που παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζό

Στον εισαγγελέα Σερρών οδηγήθηκε την Τετάρτη (28/1) 58χρονος ο οποίος παρέσυρε με το ΙΧ που οδηγούσε 46χρονο και στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος.

Yπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην πόλη των Σερρών και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 46χρονος. Αρχικά διακομίστηκε στην νοσοκομείο των Σερρών και στη συνέχεια στο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση του είναι σταθερή.

Ο 58χρονος συνελήφθη την Τρίτη 27 Ιανουαρίου και σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Αύριο θα απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές Σερρών και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.