Τροχαίο με παράσυρση πεζού και εγκατάλειψη στις Σέρρες - Σε σοβαρή κατάσταση 50χρονος

Τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε πριν από λίγο στην οδό Μεραρχίας κοντά στο κτίριο της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο οδηγός του οχήματος φέρεται να εγκατέλειψε τον τραυματία, έναν άνδρα ηλικίας 50 ετών, ο οποίος διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Ο οδηγός αναζητείται από τις αρχές

