Τροχαίο με παράσυρση πεζού και εγκατάλειψη στις Σέρρες - Σε σοβαρή κατάσταση 50χρονος
Ο 50χρονος άνδρα που παρασύρθηκε μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο
Τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε πριν από λίγο στην οδό Μεραρχίας κοντά στο κτίριο της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερρών.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο οδηγός του οχήματος φέρεται να εγκατέλειψε τον τραυματία, έναν άνδρα ηλικίας 50 ετών, ο οποίος διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.
Ο οδηγός αναζητείται από τις αρχές
