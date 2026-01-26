Τροχαίο με παράσυρση πεζού και εγκατάλειψη στις Σέρρες - Σε σοβαρή κατάσταση 50χρονος

Ο 50χρονος άνδρα που παρασύρθηκε μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο 

Τροχαίο με παράσυρση πεζού και εγκατάλειψη στις Σέρρες - Σε σοβαρή κατάσταση 50χρονος
Eurokinissi/Αρχείου
Τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε πριν από λίγο στην οδό Μεραρχίας κοντά στο κτίριο της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο οδηγός του οχήματος φέρεται να εγκατέλειψε τον τραυματία, έναν άνδρα ηλικίας 50 ετών, ο οποίος διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Ο οδηγός αναζητείται από τις αρχές

