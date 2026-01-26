«Δώρο ζωής» από την οικογένεια του 40χρονου που παρασύρθηκε θανάσιμα από Ι.Χ στη Νίκαια

Η μητέρα του γνωστοποίησε την απόφαση να δωρίσει τα όργανά του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

«Δώρο ζωής» από την οικογένεια του 40χρονου που παρασύρθηκε θανάσιμα από Ι.Χ στη Νίκαια
Ένας 40χρονος άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από θανάσιμη παράσυρση στη Νίκαια. Ο άνδρας με καταγωγή από το Αγρίνιο παρασύρθηκε το βράδυ της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου και μετά από ολιγοήμερη νοσηλεία έφυγε από τη ζωή.

Ο άνδρας παρασύρθηκε όταν την ώρα που περπατούσε με τη σύντροφό του στην περιοχή της Νίκαιας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα στο κεφάλι, σύμφωνα με το sinidisi.gr. Ο 40χρονος διακομίστηκε στο ΚΑΤ αλλά δυστυχώς, ήταν τέτοια η σοβαρότητα της κατάστασης του που αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή το βράδυ της Κυριακής (25/1) πραγματοποιήθηκε η διαδικασία λήψης των οργάνων του 40χρονου Χριστόφορου καθώς η οικογένειά του δείχνοντας μεγαλείο ψυχής αποφάσισε να τα δωρίσει. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Χριστόφορος ασχολούνταν επαγγελματικά με την μαγειρική και πριν από πέντε μήνες είχε υποβληθεί σε εγχείρηση ανοικτής καρδιάς.

Τον Νοέμβριο του 2022 είχε φύγει από τη ζωή ο πατέρας του Χριστόφορου, Κώστας, σε ηλικία 62 ετών, μετά από μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, η μητέρα του Χριστόφορου, έκανε ανάρτηση στα social media για να αποχαιρετίσει τον γιο της: «Έφυγε χωρίς να το επιθυμεί. Και όμως θα ζει μέσα από την απόφασή μας να γίνει δωρεά οργάνων. Καλό ταξίδι λεβέντη μου στο φως».

