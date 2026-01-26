Τραγωδία στο Κιλκίς: Νεκρός 62χρονος οδηγός μετά από εκτροπή οχήματος
Το όχημα που οδηγούσε ο 62χρονος, εξετράπη της πορείας του
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 1:30 περίπου τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1), στην επαρχιακή οδό Αξιούπολης - Φανού, στο Κιλκίς.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, όχημα που οδηγούσε 62χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σφοδρότατα σε δέντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Παιονίας.
