Σέρρες πατέρας μαθητή: «Δεν θέλουμε να δούμε την διευθύντρια στην πυρά, χρειάζεται βοήθεια»

Ο πατέρας του μαθητή του Γυμνασίου του Νέου Σουλίου Σερρών, ο οποίος φιμώθηκε με χαρτοταινία από την διευθύντρια του σχολείου κατά τη διάρκεια του μαθήματος, μίλησε στην ΕΡΤ για το συμβάν.

«Δόξα τω Θεώ εδώ είναι όλα καλά (σ.σ.: ήταν εμφανώς χολωμένος από τα νέα στο δυστύχημα των Τρικάλων), ελπίζω και πιστεύω να επιληφθούν του θέματος οι αρμόδιες Αρχές, με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους, με κυριότερο την ομολογία του συζύγου, αλλά και του γιου της καθηγήτριας ότι υπάρχει ένα ψυχικά διαταραγμένο άτομο στο σπίτι τους» είπε ο πατέρας του μαθητή, τονίζοντας ότι όλα αυτά περνούν σε δεύτερη μοίρα όταν υπάρχουν τέτοιες τραγωδίες σαν αυτήν των Τρικάλων.

Συνεχίζοντας πρόσθεσε ότι «πρέπει να βρεθεί λύση, τόσο για το οικογενειακό ζήτημα της κυρίας, όσο και για το γεγονός ότι διευθύνει ένα σχολείο. Υπήρχαν περιστατικά, εδώ και τρία χρόνια, τα οποία συμπίπτουν με τα λεγόμενα του συζύγου της, ο οποίος είπε ότι έκοψε την αγωγή μόνη της, πριν από περίπου τρία χρόνια.

Το άτομο χρειάζεται βοήθεια, είναι η θέση η δική μου και της συζύγου μου, αλλά και των υπολοίπων γονέων εδώ. Δεν είμαστε στον μεσαίωνα, δεν θέλουμε να δούμε αυτό το άτομο στην πυρά, πρέπει να βοηθηθεί κι επιτέλους οι αρμόδιοι να ασχοληθούν σοβαρά με αυτά τα θέματα».