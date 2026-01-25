Αποκλειστικό Newsbomb.gr για τις Σέρρες: Η διευθύντρια είχε επιτεθεί σε καθηγήτρια

Η διευθύντρια του Γυμνασίου Νέου Σουλίου είχε επιτεθεί σε καθηγήτρια με την εκπαιδευτικό να έχει προχωρήσει ήδη σε έγγραφη καταγγελία στην διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Σερρών

Το συμβάν με την ταινία στο στόμα και στα χέρια του μαθητή από την διευθύντρια-φιλόλογο καθηγήτρια του Γυμνασίου του Νέου Σουλίου Σερρών, ήταν το... κερασάκι στην τούρτα, καθώς η περίεργη συμπεριφορά της, ήταν μεν μία... παγιωμένη κατάσταση, αλλά ποτέ δεν είχε σηκώσει χέρι σε μαθητή, γιατί σε εκπαιδευτικό, φαίνεται πως το είχε κάνει και μάλιστα εσχάτως...

Σύμφωνα με την μαρτυρία γονέα μαθητή του Γυμνασίου στο Newsbomb.gr «αν δεν είχαν προηγηθεί όλα τα προηγούμενα, και δεν το συνέχιζε τόσο στην τάξη, όσο και την επόμενη μέρα με το bullying στο παιδί, ίσως και να το εκλαμβάναμε σαν πλάκα», ωστόσο, το... βεβαρημένο παρελθόν της, τόσο προς μαθητές όσο και προς εκπαιδευτικούς, δεν άφηνε περιθώρια αμφισβήτησης.

Είχε επιτεθεί σε καθηγήτρια

«Βιώναμε καθημερινά καταστάσεις τρέλας, με τα παιδιά να μας μεταφέρουν την ένταση που υπήρχε στο σχολείο, με περίεργες συμπεριφορές τόσο προς τους μαθητές, όσο και προς το εκπαιδευτικό προσωπικό. Μάλιστα, οι τσακωμοί με τους καθηγητές ήταν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, και μάλιστα πριν από λίγο καιρό, η διευθύντρια επιτέθηκε σε μία καθηγήτρια, η οποία κατήγγειλε εγγράφως την επίθεση που δέχθηκε στην δευτεροβάθμια», είπε χαρακτηριστικά.

Λόγω της συμπεριφοράς της, τόσο προς τα παιδιά, όσο και προς τους εκπαιδευτικούς, και κυρίως λόγω του γεγονότος ότι διαταρασσόταν η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, απευθύνθηκε σε δικηγόρο και κατέθεσε φάκελο στην διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στον ίδιο φάκελο, συμπεριλήφθηκε και η παραπάνω υπόθεση, της επίθεσης που φέρεται να είχε πραγματοποιήσει η διευθύντρια στην εκπαιδευτικό. Η έγγραφη καταγγελία του Συλλόγου προς την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έγινε πριν από περίπου έναν-ενάμιση μήνα και διατάχθηκε ΕΔΕ.

Παράλληλα, όπως είπε ο γονέας μαθητή του σχολείου στο Newsbomb.gr, υπήρχαν πολλά κενά στο πρόγραμμα των παιδιών, τα οποία αντί να σχολάσουν μετά τη μία το μεσημέρι ως είθισται, πολλές φορές επέστρεφαν στα σπίτια τους δύο και τρεις ώρες νωρίτερα. Αρκετοί εκπαιδευτικοί, είχαν αιτηθεί στην β' βάθμια εκπαίδευση να πάρουν απόσπαση ή μετάθεση σε άλλα σχολεία (σ.σ.: βελτίωση θέσης) του νομού Σερρών έτσι ώστε να αποφύγουν την καθημερινή τριβή με την εν λόγω κυρία.

Έκαναν αιτήσεις για να φύγουν από το σχολείο οι καθηγητές

Χαρακτηριστικά, όπως είπε ο γονέας «ήθελαν να αφήσουν ένα σχολείο... φιλέτο, με μόλις 57 μαθητές και μόλις 5 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, για να πάνε σε σχολείο μία ώρα μακριά από το σπίτι τους, έτσι ώστε να γλιτώσουν από αυτήν την κατάσταση».

Ο πατέρας του μαθητή του Γυμνασίου του Νέου Σουλίου Σερρών, είπε ότι και τα παιδιά, αλλά και οι γονείς, κατανοούν ότι μπορεί το συμβάν να ξεκίνησε ως πλάκα, παρότι γνώριζαν για το... βεβαρημένο παρελθόν της διευθύντριας. Ωστόσο, όταν άρχισε να γίνεται πιεστική και να ξεπερνά την λεπτή γραμμή ανάμεσα στην «πλάκα» και τον σχολικό εκφοβισμό, κατάλαβαν ότι η κατάσταση είχε ξεφύγει εντελώς κι ότι ήταν μη αναστρέψιμη.

«Και τα παιδιά στην αρχή πίστευαν ότι έκανε πλάκα, γιατί ξεκίνησε όντως ως πλάκα, με την καθηγήτρια να ζητά από τους μαθητές να συνετιστούν και να παρακολουθήσουν το μάθημα, αλλιώς θα τους επέπληττε. Ωστόσο, όταν έγινε το συμβάν, που έβαλε ταινία στον μαθητή και έβαλε να του δέσουν και τα χέρια, αλλά το συνέχισε, όχι μόνο στην τάξη, αλλά και την επομένη, με την ατάκα της στο προαύλιο "θα σε κάνω μούμια", τότε όλοι κατάλαβαν ότι η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο».

Πλέον, η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια του διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Σερρών.

