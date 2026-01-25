Σέρρες: Οι ισχυρισμοί της καθηγήτριας που φίμωσε μαθητή και η διάψευση από άλλη φιλόλογο

Η διευθύντρια γυμνασίου που κατηγορείται ότι έδεσε και φίμωσε τον μαθητή της στις Σέρρες, αρνείται τις κατηγορίες. Ωστόσο, εντύπωση προκαλούν κάποια σχόλια στην επίσημη σελίδα του σχολείου την οποία φέρεται να διαχειρίζεται η ίδια.

Τι ισχυρίστηκε η κατηγορούμενη διευθύντρια

«Έδεσα το παιδί για πλάκα, ήταν ένα αστείο», ισχυρίστηκε η κατηγορούμενη διευθύντρια, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Star. Παράλληλα, έριξε ευθύνες σε έναν άλλο μαθητή για το περιστατικό.

«Δεν ήθελα ούτε να βλάψω ούτε να πονέσω το παιδί. Την ώρα του μαθήματος ο συγκεκριμένος μαθητής έκανε πολλή φασαρία. Ζήτησα την άδεια της δίδυμης αδελφής του και όλης της αίθουσας προκειμένου να του βάλει μια χαρτοταινία στο πρόσωπο για να σταματήσει να μιλάει. Όταν βγήκα για ένα λεπτό έξω από την αίθουσα, ένας άλλος συμμαθητής του για να κάνει πλάκα πήρε τη χαρτοταινία και του έδεσε τα χέρια» φέρεται να είπε η διευθύντρια γυμνασίου. «Aστείο ήταν, δεν ήθελα να τον βλάψω» είπε η διευθύντρια.

Η ανάρτηση που προκαλεί ερωτήματα

Δύο διαφορετικά πρόσωπα βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Απο τη μια συνεχείς επισημάνσεις και καρδούλες για το πόσο αγαπά το σχολείο, απο την άλλη σχόλιο από την επίσημη σελίδα του σχολείου, που, σύμφωνα με μαρτυρίες γονιών, φέρεται να διαχειρίζεται η ίδια η διευθύντρια.

«Σήμερα είχαμε τα επίσημα βαφτίσια για το σχολείο μας: Οίκος ανοχής ... με διδακτορικό!!! Σας παρακαλούμε μη ρίχνετε άλλα κέρματα στην Fontana di Trevi ... Υπάρχει ανοικτό κιβώτιο στον Ιερό Ναό... για την ενίσχυση των αδυνάτων» αναφέρει η ανάρτηση.

Τι είπε η φιλόλογος που βρήκε το ανήλικο παιδί δεμένο

Μια φιλόλογος βρήκε το 13χρονο παιδί δεμένο μετά από περίπου μια ώρα.

«Όταν μπήκα στην τάξη για να κάνω μάθημα, βρήκα το παιδί φιμωμένο και δεμένο στα χέρια. Τον ρώτησα “ποιος σε έδεσε;“ και ο 13χρονος μου είπε “η διευθύντρια”. Το παιδί ήταν σφιχτά δεμένο με πολύ υλικό. Εγώ τον έλυσα... » φέρεται να είπε η φιλόλογος που βρήκε το ανήλικο αγόρι δεμένο. Το υπουργείο Παιδείας διερευνά την υπόθεση ενώ σε εξέλιξη είναι ΕΔΕ.

Σημειώνεται ότι στο παρελθόν έχουν υπάρξει και άλλες καταγγελίες τόσο από γονείς όσο και από εκπαιδευτικούς. Πριν από μια εβδομάδα, μια καθηγήτρια φέρεται να κατήγγειλε τη συγκεκριμένη διευθύντρια για σωματική βία και ξεκίνησε ΕΔΕ.

