Σέρρες: Ποινή φυλάκισης 24 μηνών στην καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή Γυμνασίου

Ποινή φυλάκισης 24 μηνών χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, επέβαλε το δικαστήριο στην 60χρονη καθηγήτρια και διευθύντρια Γυμνασίου στις Σέρρες, η οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φίμωσε με μονωτική ταινία έναν 14χρονο μαθητή και ζήτησε να του δέσουν με χαρτοταινία τα χέρια.

Η καθηγήτρια δήλωσε στην απολογία της ότι ήταν που έβαλε τη χαρτοταινία, ότι στη συνέχεια βγήκε έξω από την τάξη και, όταν επέστρεψε, βρήκε δεμένο τον μαθητή.

Η 60χρονη έχει δικαίωμα έφεσης της απόφασης.

Το συμβάν καταγγέλθηκε χθες το μεσημέρι από την 44χρονη μητέρα του 13χρονου μαθητή στην Ασφάλεια Σερρών. Η μητέρα του παιδιού μίλησε στην ΕΡΤ λέγοντας ότι έμαθε για το συμβάν από την κόρη της.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχει κάνει καταγγελίες για «προβληματική συμπεριφορά» της συγκεκριμένης Διευθύντριας. Η Β’ Βάθμια διεύθυνση εκπαίδευσης Σερρών είχε ξεκινήσει ΕΔΕ για την συγκεκριμένη εκπαιδευτικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο μαθητές, όσο και καθηγητές είχαν εκφράσει παράπονα επίσης.

Η 60χρονη γυναίκα συνελήφθη στο σπίτι της από αστυνομικούς της Ασφάλειας. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη βία και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

