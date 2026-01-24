Υπουργείο Παιδείας για Σέρρες: «Ερευνούμε το περιστατικό, προτεραιότητα η ασφάλεια των μαθητών»

Μετά το σάλο που προκλήθηκε από την καταγγελία πως δασκάλα έδεσε μαθητή αμέσως το Υπουργείο Παιδείας ξεκίνησε έρευνα 

Υπουργείο Παιδείας για Σέρρες: «Ερευνούμε το περιστατικό, προτεραιότητα η ασφάλεια των μαθητών»
Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό που έλαβε χώρα σε σχολική μονάδα στις Σέρρες, ενεργοποιώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την αντιμετώπισή του.

Η διαχείριση της κατάστασης γίνεται με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας και τον σεβασμό στο νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, κ. Γιάννης Παπαδομαρκάκης, διέταξε τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής, να αναλάβουν άμεσα όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με την ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία. Στόχος είναι η πλήρης διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος, με απόλυτη διαφάνεια και υπευθυνότητα.

Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, το Υπουργείο προχωρά στην αναλυτική εξέταση των γεγονότων. Η διαδικασία αυτή στοχεύει στην αποσαφήνιση των αιτιών και στην αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, εξασφαλίζοντας παράλληλα το ευρύτερο αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης μέσα στη σχολική κοινότητα.

