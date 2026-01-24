Σέρρες: Συνελήφθη καθηγήτρια καθώς φίμωσε μαθητή με μονωτική ταινία

Ένα ανήκουστο περιστατικό έλαβε χώρα σε Γυμνάσιο των Σερρών, με θύμα έναν 13χρονο μαθητή, ο οποίος φέρεται να φιμώθηκε με ταινία από την διευθύντρια του σχολείου.

Το πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα σε Γυμνάσιο των Σερρών όταν η καθηγήτρια, η οποία είναι και διευθύντρια του σχολείου, κατά τη διάρκεια της πρώτης διδακτικής ώρας φέρεται να φίμωσε με μονωτική ταινία έναν 13χρονο μαθητή, ο οποίος φέρεται να έκανε φασαρία με κάποιους εκ των συμμαθητών του.

Η καθηγήτρια δεν έμεινε εκεί, καθώς σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να έδωσε εντολή σε έτερο μαθητή, να πάρει χαρτοταινία και να δέσει τα χέρια του «ατίθασου» συμμαθητή του. Το παιδί κατά τα φαινόμενα δεν αντιστάθηκε στην εντολή της καθηγήτριας, και υπό καθεστώς φόβου την «εκτέλεσε».

Ο μαθητής επιστρέφοντας στο σπίτι του, εξιστόρησε στη μητέρα του τα όσα είχαν συμβεί και χθες (23/1) το απόγευμα μετέβησαν στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους, καταγγέλλοντας το περιστατικό.

Κλιμάκιο της Ασφάλειας Σερρών έσπευσε στο σπίτι της καθηγήτριας, η οποία και συνελήφθη.