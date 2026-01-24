Σέρρες: «Σήμερα έφερα μεγαλύτερη ταινία», είπε στον μαθητή η διευθύντρια που τον φίμωσε

Σάλος έχει ξεσπάσει στο Νέο Σούλι Σερρών για την διευθύντρια του σχολείου η οποία φέρεται να φίμωσε μαθητή με χαρτοταινία, ενώ έβαλε άλλο παιδί να του δέσει και τα χέρια. Την επομένη, φέρεται να τον απείλησε εκ νέου. Οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, διατάχθηκε ΕΔΕ από το υπουργείο Παιδείας

Σέρρες: «Σήμερα έφερα μεγαλύτερη ταινία», είπε στον μαθητή η διευθύντρια που τον φίμωσε
ΕΛΛΑΔΑ
Ενώπιον του Εισαγγελέα Σερρών βρίσκεται η 60χρονη εκπαιδευτικός, η οποία φέρεται να φίμωσε με ταινία μαθητή Γυμνασίου για «πλάκα» όπως φέρεται να ισχυρίστηκε. Η καθηγήτρια κατηγορείται για παράνομη βία και σωματική βλάβη κατά αδύναμων ατόμων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται στο προσκήνιο, η εν λόγω εκπαιδευτικός, η οποία είναι και διευθύντρια του Γυμνασίου του Νέου Σουλίου, έχει επιδείξει «περίεργες» συμπεριφορές και κατά το παρελθόν.

Το συμβάν έλαβε χώρα την περασμένη Πέμπτη (22/1), όταν η καθηγήτρια θορυβημένη από την συμπεριφορά του μαθητή, φέρεται να του έβαλε χαρτοταινία στο στόμα για να σταματήσει να την... ενοχλεί. Ακολούθως, ζήτησε από άλλον μαθητή να του δέσει και τα χέρια και τον άφησε έτσι καθ' όλη τη διάρκεια της διδακτικής ώρας. Στην τάξη βρισκόταν και η δίδυμη αδελφή του μαθητή, η οποία σοκαρισμένη δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε.

Αμετανόητη και νέες απειλές

Η ίδια σύμφωνα με τον μαθητή κι όσα φέρεται να μετέφερε η μητέρα του παιδιού στην ΕΡΤ, την επόμενη μέρα όχι μόνο δεν ζήτησε συγγνώμη, αλλά αφενός είπε ότι έκανε πλάκα, αφετέρου φέρεται να απείλησε το παιδί ότι «έχω φέρει μεγαλύτερη ταινία σήμερα».

Όπως είπε μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου η μητέρα του 13χρονου μαθητή, βρισκόταν στο αυτοκίνητό της μαζί με τα δύο παιδιά της τα οποία είναι δίδυμα και το κορίτσι άρχισε να τις εξιστορεί τι είχε συμβεί. «Όλα έγιναν το πρωί της Πέμπτης που μας πέρασε στην πρώτη διδακτική ώρα. Είχαν ως μάθημα τα λογοτεχνικά κείμενα με τη διευθύντρια και όλα τα παιδιά συζητούσαν για μία εργασία. Ξαφνικά η διευθύντρια ζήτησε από τη δίδυμη αδελφή του να του κλείσει το στόμα γιατί, όπως είπε, δεν ήθελε να τον ακούει άλλο. Η κόρη μου αρνήθηκε να το κάνει αυτό και πήρε η ίδια μια χαρτοταινία και του έβαλε τρία κομμάτια χαρτοταινίας στο στόμα και έβαλε και έναν συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια. Το παιδί έμεινε έτσι για μία ολόκληρη διδακτική ώρα αγχωμένος και τρομοκρατημένος και μετά τον βρήκε η φιλόλογός του και του έλυσε τα χέρια».

Η μητέρα είπε ότι στο διάλειμμα χλεύαζε το παιδί της και έκανε... πλάκα, λέγοντάς του ότι έφερε μεγαλύτερη ταινία και ότι θα τον δέσει πιο σφιχτά. Εν έτει 2026 στέλνουμε τα παιδιά μας σε προστατευμένο υποτίθεται περιβάλλον για να είναι ασφαλείς και συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Κρίμα να παίζουν με τις ψυχές των παιδιών».

Πολλά παράπονα κι ΕΔΕ για τη διευθύντρια

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, εδώ και χρόνια υπήρχαν καταγγελίες για την διευθύντρια, καθώς ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων πολλές φορές είχε δεχθεί οχλήσεις για προβληματική συμπεριφορά, ενώ ενήμερη ήταν και η Δευτεροβάθμια διεύθυνση, η οποία διεξήγαγε ΕΔΕ την προηγούμενη εβδομάδα για την διευθύντρια.

Λόγω της παρουσίας της διευθύντριας στο Γυμνάσιο του Νέου Σουλίου, πολλοί μαθητές δεν ήθελαν να φοιτήσουν στο σχολείο, ενώ και καθηγητές απέφευγαν να πάρουν μετάθεση.

Η θέση του υπουργείου Παιδείας

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώθηκε για το περιστατικού που σημειώθηκε σε σχολική μονάδα των Σερρών.

Ο Γενικός Γραμματέας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, έδωσε οδηγίες στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να προβούν άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει η εκπαιδευτική νομοθεσία για τις περιπτώσεις αυτές.

Το υπουργείο ενημερώνει ότι σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διερευνώνται πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού, με γνώμονα την προστασία της σχολικής κοινότητας και τον σεβασμό στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

