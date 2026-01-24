Σέρρες: «Η γυναίκα μου έχει ψυχολογικά προβλήματα, το περίμενα», λέει ο σύζυγος της καθηγήτριας

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στις Σέρρες, με τη σύλληψη καθηγήτριας Γυμνασίου, έπειτα από καταγγελία ότι φίμωσε 13χρονο μαθητή με χαρτοταινία κατά τη διάρκεια μαθήματος, επειδή έκανε φασαρία.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (23/01), όταν η καθηγήτρια ενοχλήθηκε από τον μαθητή και ζήτησε αρχικά από τη δίδυμη αδελφή του να του δέσει τα χέρια. Όταν εκείνη αρνήθηκε, έβαλε έναν άλλο συμμαθητή να το κάνει.

Ο σύζυγος της καθηγήτριας και διευθύντριας του Γυμνασίου, μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» αναφέρει πως η σύζυγός του πάσχει από ψυχιατρικά προβλήματα εδώ και χρόνια.

«Η γυναίκα μου πάσχει, έχει ψυχικά προβλήματα εδώ και χρόνια. Δεν μου είπε απολύτως τίποτα, ούτε την είδα ούτε κατάλαβα ότι έφυγε γιατί εγώ επειδή δεν αντέχω, ζω απομονωμένος στο υπόγειο του σπιτιού μου. Δεν κατάλαβα καν ότι ήρθαν και την πήραν. Το έμαθα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα το μεσημέρι. Μάλιστα, έχει πεθάνει ο αδελφός μου και ανέβαλα να πάω και στην κηδεία του στην Καρδίτσα.

»Η γυναίκα μου πάσχει, η διεύθυνση τα ξέρει, από σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Δεν καταλογίζω ευθύνη γι’ αυτά που μου κάνει όλη μέρα, φταίει η αρρώστια της. Αρνείται να πάει στον ψυχίατρο. Την έχω πάει 15 φορές στον ψυχίατρο και αρνείται. Έπαιρνε τα φάρμακά της 16 χρόνια. Το 2022 τα έκοψε και έκτοτε το χάος. Δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο την αστυνομία για το bullying που δέχομαι γιατί αντιδράει ο γιος μου, ο οποίος πάσχει από τα ίδια προβλήματα. “Μπήκατε” σε ένα δράμα μέσα. Το περίμενα να συμβεί ανά πάσα στιγμή και απορώ πώς άργησε και τόσο».

