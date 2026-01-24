Σέρρες: «Αν έβλεπα τον 13χρονο να δυσανασχετεί δεν θα το έκανα», λέει η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή

Η καθηγήτρια και διευθύντρια του γυμνασίου φίμωσε με κολλητική ταινία 13χρονο μαθητή

Σέρρες: «Αν έβλεπα τον 13χρονο να δυσανασχετεί δεν θα το έκανα», λέει η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή
Συνολική ποινή φυλάκισης δύο χρόνων, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σερρών στη 60χρονη καθηγήτρια-διευθύντρια γυμνασίου που κατηγορείται ότι φίμωσε με κολλητική ταινία έναν 13χρονο μαθητή.

Υπενθυμίζεται πως η κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη για παράνομη βία και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και αποφασίστηκε η ποινή της να είναι εξαγοράσιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, στην απολογία της η 60χρονη διευθύντρια του σχολείου ανέφερε ότι το έκανε για πλάκα και πως ο 13χρονος δεν έδειχνε να δυσανασχετούσε. Παράλληλα τόνισε πως προχώρησε σε αυτή την πράξη με την συναίνεση των υπόλοιπων μαθητών.

Αναλυτικά όσα ανέφερε η 60χρονη διευθύντρια:

«Την Πέμπτη παρουσιάζαμε εργασίες στην τάξη. Όλοι μιλούσαν το ίδιο και ο 13χρονος. Λέω στην αδερφή του μου επιτρέπεις να βάλω μια ταινία για να μη μιλάει; Γελούσαμε. Πάω παίρνω την ταινία και του τη βάζω στο στόμα για πλάκα. Για να συνεχίσουμε το μάθημα.

Στο μεσοδιάστημα εγώ βγήκα έξω να πάρω ένα μαρκαδόρο και όταν γύρισα ήταν δεμένα τα χέρια του. Δεν τους είπα εγώ να τον δέσουν. Δεν έδειξε ο 13χρονος ότι δυσανασχετούσε. Τελειώσαμε και τα παιδιά εξαφανίστηκαν. Ούτε ήρθαν να μου πουν ότι αυτό μας πείραξε ούτε η μητέρα επικοινώνησε μαζί μου.

Περίπου 10 λεπτά ήταν το παιδί με την ταινία στο στόμα. Δεν το φίμωσα. Δεν πήρα την ταινία να του τη βάλω γύρω γύρω από το στόμα. Ήταν μια συμβολική κίνηση επειδή δεν μπορούσα να συνεχίσω το μάθημα προς το τέλος. Με τη συναίνεση των μαθητών το έκανα. Ρώτησα και είπα θέλετε να το κάνουμε αυτό (να βάλω την ταινία στο στόμα του). Δεν φαντάστηκα ότι θα τους ενοχλήσει αυτό. Γιατί τα παιδιά κάνουν πολύ χειρότερα. Αν έβλεπα τον 13χρονο να δυσανασχετεί και να μη γελάει δεν θα το έκανα».

Σημειώνεται πως η ίδια κατά την έξοδό της από το δικαστήριο τόνισε πως νιώθει αδικημένη από την απόφαση και δεν θέλησε να προβεί σε άλλες δηλώσεις. Η διευθύντρια άσκησε έφεση -με ανασταλτικό χαρακτήρα- κατά της απόφασης.

Από τη πλευρά της η καθηγήτρια που έλυσε τον μαθητή ανέφερε στο δικαστήριο: «Μπήκα στη αίθουσα και είδα το παιδί στο τελευταίο θρανίο με τα χέρια δεμένα. Τον πλησίασα και είπε ότι το έκανε η διευθύντρια. Του έλυσα τα χέρια και μετά συνέχισα το μάθημα. Ηταν αρκετή η ποσότητα ταινίας στα χέρια. Εκείνη την ώρα που τον βρήκα εγώ δεν είχε ταινία στο στόμα. Και άλλα παιδιά εκείνη την ώρα έλεγαν ότι το έκανε η διευθύντρια».

