Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα τέθηκε η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή με χαρτοταινία

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε η 60χρονη καθηγήτρια και διευθύντρια του Γυμνασίου στις Σέρρες, η οποία συνελήφθη έπειτα από καταγγελία μητέρας 13χρονου μαθητή ότι την Παρασκευή, την ώρα του μαθήματος φίμωσε με χαρτοταινία το αγόρι.

Η 60χρονη καταδικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία σε φυλάκιση 24 μηνών, εξαγοράσιμη με 10 ευρώ ημερησίως. Άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερη.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, ανεξάρτητα από τη δικαστική απόφαση, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως τι ακριβώς συνέβη καθώς και αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή αν υπήρξαν και άλλα ζητήματα στο παρελθόν.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα epiloges.tv, στην απολογία της η 60χρονη είπε ότι αυτή έβαλε τη χαρτοταινία και στην συνέχεια βγήκε έξω από την τάξη και όταν επέστρεψε, βρήκε δεμένο τον 13χρονο.

«Τον βρήκα δεμένο στα χέρια. Δεν τον έδεσα εγώ. Δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι θα πληγωθεί», υποστήριξε.

Ο συνήγορος υπεράσπισης ανέφερε πως δεν θα έπρεπε να δοθεί τόση δημοσιότητα στο θέμα, ότι το συμβάν πήρε μεγάλες διαστάσεις γιατί συνέβη σε μια μικρή πόλη.